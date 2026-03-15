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新庄監督親自指導林家正3分鐘　點出關鍵：成為奪冠拼圖看自己

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊總教練新庄剛志15日在與巨人的熱身賽前練習中，親自指導新加盟的台灣代表捕手林家正（Lyle Lin）打擊動作，展現對這位新成員的關注。根據日媒報導，新庄一邊搭配手勢、一邊花了約3分鐘進行指導，林家正則透過翻譯仔細聆聽，不時點頭並實際揮棒，把教練的想法記進腦中。

根據《日刊體育》報導，新庄監督前一天談到林家正時就直言，球隊內部競爭激烈，「競爭對手很多。我也跟他說，能不能成為幫助球隊奪冠的一塊拼圖，就看他自己了。」一句話點出對林家正的期待，也說明他在火腿隊新環境中必須靠表現爭取位置。

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對於即將展開的新球季，林家正也已開始積極熟悉球隊投手群。他透露，自己已經觀察過火腿先發投手伊藤大海與北山亘基的投球內容，「他們在任何球數都能投直球或變化球，而且兩種球路的出手動作幾乎一樣，對打者來說非常難預測，是非常好的投手。」

身為捕手，除了配球與守備能力，與投手之間的溝通也相當重要。林家正坦言，目前日語還需要再加強，「現在還不太會說日文，但會努力學習。」他也提到，接下來最重要的事情就是盡快熟悉球隊每一位投手，「我會先把每一位投手的球種、特色和強項記下來，希望能在比賽中好好引導他們。」

新庄監督親自下場指導，加上林家正積極適應新環境，顯示這位台灣捕手正一步步朝著站穩一軍目標前進。至於能否如新庄所說，成為火腿爭冠藍圖中的重要拼圖，接下來的表現將是關鍵。

關鍵字： 林家正火腿

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