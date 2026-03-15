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山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8遭委內瑞拉逆轉，隊史首度止步8強。先發投手山本由伸主投4局失2分，雖然在開局遭遇亂流後回穩，仍難掩自責情緒，賽後接連坦言「真的只能說很不甘心」，也認為自己在比賽前段掉分，讓整場戰局變得更加沉重。

山本由伸此戰主投4局，用69球包含47顆好球，被敲4支安打，其中包含1發全壘打，送出5次三振、1次保送，失掉2分。雖然整體內容並非全面崩盤，但他一開賽就遭阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）轟出首打席全壘打，2局又被敲兩支二壘安打再失1分，讓日本從開局就陷入被動。

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不過山本之後逐漸穩住陣腳，沒有再擴大失分，最終投完4局退場時，日本其實仍保有領先優勢。但對於開局內容，他賽後仍相當介意。

「開局的那股氣勢，最後也影響到了比賽後半段。」語氣中帶著自責，並回顧說：「今天輸球了，這一點真的很不甘心。」他也直言，委內瑞拉本來就是一支氣勢非常強的球隊，「我讓之後的比賽走勢變得更沉重了。」

雖然最終未能完成目標，但他仍表示：「雖然這次的結果真的非常令人不甘心，但我覺得這仍是一段非常好的歷程。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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