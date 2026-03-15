獅隊投手群還沒到開季節奏　林岳平點名潘磊火力可期

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺南報導

中華職棒官辦熱身賽15日由統一獅交手富邦悍將，統一獅最終2比5吞敗；賽後總教練林岳平談到投手群表現時表示，整體控球其實不差，但在比賽中被對手連續敲出短程安打，加上現階段投手群的球速與整體狀態尚未完全拉到開季水準，仍需要利用接下來幾場熱身賽持續調整。

談到先發投手獅帝芬以及後續登板投手的狀況，林岳平指出，今天投手在比賽中的控制「都還不錯」，只是被接連安打的情況較多，形成失分壓力。

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他也坦言，現階段投手群應該有的速度還沒有完全投出來，因此希望接下來幾場官辦熱身賽，投手能更大膽的把接近開季時應有的狀態與能力展現出來。

林岳平認為，熱身賽這個階段的重點本來就不是單純追求結果，而是讓球員把最佳狀態準備出來，「這個時候希望他們是準備最佳狀態上場，去秀出他的能力。」

他也提到，即使目前結果不盡理想也無妨，距離開季還有約兩周時間，球隊仍保有調整空間，「今天有一點投手沒有那麼完全進入狀況，所以沒關係，還是可以調整。」

至於8局上代打敲出2分打點二壘安打的潘磊，林岳平則給予肯定；他表示潘磊近期打擊能力不錯，而球隊現階段需要的正是攻擊火力，因此教練團也持續思考、尋找最適合他的使用方式，希望能進一步放大他的打擊價值。