運動雲

>

獅隊投手群還沒到開季節奏　林岳平點名潘磊火力可期

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺南報導

中華職棒官辦熱身賽15日由統一獅交手富邦悍將，統一獅最終2比5吞敗；賽後總教練林岳平談到投手群表現時表示，整體控球其實不差，但在比賽中被對手連續敲出短程安打，加上現階段投手群的球速與整體狀態尚未完全拉到開季水準，仍需要利用接下來幾場熱身賽持續調整。

談到先發投手獅帝芬以及後續登板投手的狀況，林岳平指出，今天投手在比賽中的控制「都還不錯」，只是被接連安打的情況較多，形成失分壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也坦言，現階段投手群應該有的速度還沒有完全投出來，因此希望接下來幾場官辦熱身賽，投手能更大膽的把接近開季時應有的狀態與能力展現出來。

林岳平認為，熱身賽這個階段的重點本來就不是單純追求結果，而是讓球員把最佳狀態準備出來，「這個時候希望他們是準備最佳狀態上場，去秀出他的能力。」

他也提到，即使目前結果不盡理想也無妨，距離開季還有約兩周時間，球隊仍保有調整空間，「今天有一點投手沒有那麼完全進入狀況，所以沒關係，還是可以調整。」

至於8局上代打敲出2分打點二壘安打的潘磊，林岳平則給予肯定；他表示潘磊近期打擊能力不錯，而球隊現階段需要的正是攻擊火力，因此教練團也持續思考、尋找最適合他的使用方式，希望能進一步放大他的打擊價值。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

山本由伸喊「真的只有不甘心」　開賽失2分自責：讓比賽變沉重

【說再多都是葛格的淚】運將被叫叔叔...公開年齡竟是00後？！

熱門新聞

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

2大谷翔平救不了日本　日媒嘆

3日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

4快訊／義大利隊史首闖四強

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1周庭印萬金石3連霸　雷理莎國內后

2日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

3張祐誠環台賽台北站首秀全隊最佳

4林岳平點名潘磊火力可期

5林安可熱身賽首安出爐！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」

【倒車一次碰2台】屏東女駕駛從保養廠駛出　連撞大小貨車

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366