羅戈四局封鎖味全、打線五局灌5分相挺　兄弟熱身賽5比2勝味全

▲中信兄弟羅戈。（圖／兄弟提供）



記者胡冠辰／臺南報導

中華職棒官辦熱身賽15日在斗六棒球場登場，由中信兄弟交手味全龍，黃衫軍靠著先發投手羅戈4局無失分穩住戰局，加上打線在3局、5局兩波攻勢有效搶分，終場就以5比2擊敗味全龍，拿下勝利。

兄弟此役由王牌羅戈先發，開賽前4局展現壓制力，雖被敲出4支安打，但沒有丟掉分數，另有3次三振、1次四壞保送，成功封鎖味全打線。

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5局下退場後，魏碩成接手中繼2局，沒有被敲出安打，送出2次三振、1次保送同樣力保不失，兄弟前段投手群表現相當穩定。

兄弟打線前兩局雖都有攻勢，但未能突破味全先發伍鐸壓制，直到3局上終於率先破蛋；許庭綸率先敲安上壘後，黃韋盛補上安打延續攻勢，隨後曾頌恩擊出高飛犧牲打，帶回球隊第1分，助兄弟取得1比0領先。

▲中信兄弟許庭綸。（圖／兄弟提供）



比賽關鍵出現在5局上，兄弟把握味全守備瑕疵與連續安打擴大差距。許庭綸靠失誤上壘後，徐博瑋執行犧牲觸擊推進，接著黃韋盛敲出帶有打點安打，先添得1分。

隨後曾頌恩再選到四壞保送形成攻佔一、二壘，王政順隨後掃出二壘安打一棒送回2分，將比數拉開為4比0；接著岳東華再補上1支帶有打點安打，兄弟單局灌進4分，取得5比0大幅領先。

味全前8局受制兄弟投手群，始終無法開張，直到9局下才展開反攻。黃柏豪、張祐銘接連敲安後，石翔宇擊出內野平飛球遭接殺，不過兄弟內野出現傳球失誤，讓三壘跑者黃柏豪回本壘得分，味全追成1比5。

接著林孝程再敲出三壘安打帶有1分打點，將差距縮小到3分；不過兄弟終結者李振昌及時穩住陣腳，讓李凱威擊出滾地球出局，守住勝果。