大谷翔平與日本隊友約定「下次再見」　放眼洛杉磯奧運雪恥

▲日本在邁阿密舉行的世界棒球經典賽8強賽不敵委內瑞拉後，大谷翔平15日在維安人員陪同下走過球場通道。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8不敵委內瑞拉，意外提前出局，無緣挑戰2連霸。身為球隊核心的大谷翔平雖在首局轟出首打席全壘打，最終仍成為日本最後一名打者。賽後他坦言相當不甘心，不過也展現強烈企圖心，直言未來若還有機會，仍想再披上國家隊戰袍挑戰雪恥。

根據日媒《體育報知》報導，他在賽後也透露，已和隊友們彼此約定未來再見面。談到下次是否再投入國家隊，大谷說：「因為才剛結束而已，所以我想現在要去想下一次，大概還不太容易。不過，代表隊的比賽之後一定還會有，而且還有很多很年輕的選手。下一次的機會一定會有。希望大家能朝著那裡一起努力。我們大家也都說了『再見喔、下次見喔』。」

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由於外界普遍看好2028年洛杉磯奧運有望開放大聯盟球員參賽，再加上比賽地點正好在大谷相當熟悉的洛杉磯，也讓外界更加期待他屆時再度披上日本隊戰袍，在奧運舞台完成雪恥。

大谷過去談到奧運時曾表示：「我覺得這對棒球來說會是一件很棒的事，如果球員也想參加，那當然也是很棒的事。雖然還不知道會有哪些球員出賽，但能有這樣的舞台存在，本身就是很棒的事情。」

洛杉磯奧運只有6隊能參賽，在此次經典賽已經誕生兩張門票，除了地主美國隊之外，美洲區表現最佳前兩名委內瑞拉、多明尼加都確定前進奧運，至於剩下3名資格的其中2名，將於明年11月擴充為16隊參賽的12強賽誕生，最後一名則由最終資格賽確定隊伍。



