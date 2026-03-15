唐西奇0.5秒後撤步準絕殺！助湖人險勝金塊　詹皇讚：跨世代球員進關鍵球

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊15日在主場迎戰衛冕軍丹佛金塊，雙方上演了一場驚心動魄激烈一役，湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）全場 30分大三元的頂尖表現，外加在延長賽終了前0.5秒投進的高難度後撤步跳投，終場以127比125 險勝金塊。湖人不僅豪取五連勝，戰績也順勢重返西區第三。

湖人開賽展現極佳氣勢，針對金塊中樞約基奇（Nikola Jokic）祭出包夾策略，並多次截斷傳球路線。上半場唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）合砍41分，帶領湖人一度取得17分領先，半場結束以61比50佔得先機。

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然而下半場金塊展開反擊，約基奇展現MVP等級的組織能力，帶領球隊在第四節末段超車成功。正規時間最後9秒，金塊領先3分，眼看湖人就要吞下敗仗，里夫斯挺身而出，他先是造成犯規站上罰球線，第一罰穩穩命中後，第二罰刻意不進並精準判斷籃板落點，自投自搶完成拋投絕平，神奇地將比賽帶入延長賽。

進入延長賽，雙方體能皆達極限，陷入低比分的肉搏戰，金塊穆雷（Jamal Murray）雖然因六犯提早退場，但約基奇在最後15.1秒勾射得手，將比分追成125平手。

湖人掌握最後一波球權，戰術從里夫斯發起傳給唐西奇，儘管面對金塊兩名球員包夾，唐西奇絲毫沒有慌亂，在底線區域尋找到操作空間，以招牌的後撤步後仰跳投破網，最終湖人就以127比125奪勝，在主場守住這場得來不易的勝利。

LUKA DONCIC TONIGHT:



30 PTS

13 AST

11 REB

2 BLK



GAME WINNER IN OT ???? #lakeshow

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▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇此役出賽43分鐘，砍下30分、11籃板、13助攻，外帶3阻攻，這是他職業生涯第55次達成30分「大三元」，追平約基奇並列歷史第二，僅次於傳奇球星「大 O」羅伯森（Oscar Robertson）。此外，里夫斯攻下全隊最高32分、7籃板、6助攻，是湖人拖入延長賽的最大功臣；41 歲的詹姆斯則貢獻17分、6籃板、5助攻。

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）。（圖／達志影像／美聯社）

對於唐西奇的絕殺，隊友詹姆斯一點都不驚訝，賽後受訪時他就表達自己深知這位年輕球星的強大心臟，「這就是一名『跨世代球員』所投出的關鍵一球。我們想把球交到核心球員手中，戰術從 AR（里夫斯）開始找到唐西奇，他成功擺脫雙人包夾，投進標誌性的後撤步。這只會是未來眾多關鍵戰役中的第一場。」