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日本8強止步不甘心！大谷翔平：除了奪冠其他都算失敗

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）8強賽遭委內瑞拉逆轉，以5比8吞敗，隊史首度止步8強。賽後大谷翔平難掩失落，直言「真的只有不甘心這一句話」，更坦白表示，「除了奪冠之外，其他都算失敗。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平成為最後的出局數。根據日媒《THE ANSWER》描述，「在委內瑞拉全隊宛如奪冠般陷入慶典狂歡之際，大谷只是平靜地走回休息區。許多日本球員呆站著望向場內情景，近藤健介則抱著頭，眼中還隱約泛著淚光。之後，侍JAPAN全隊在場上列隊致意，但其中並沒有大谷的身影。」

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大谷此役首局首打席就轟出陽春砲，立刻替日本追平比數，但最終仍無法帶領球隊挺進4強。根據日媒《Daily Sports》報導，談到這場敗仗，他表示，「我覺得其實是有贏球要素的，不是全部都被對方壓著打，應該還是有能贏下來的可能。」

雖然大谷認為日本並非毫無機會，但他也坦言，最後仍是被委內瑞拉用實力壓過去，「對方投手群很出色，打線也非常好，該串聯的時候能串聯，該出現長打的時候也有一發，全隊攻擊內容真的非常完整。」

對於這次提前出局，大谷語氣沉重地說，「大家都是只以冠軍為目標在努力，所以最後以這樣的形式結束，真的很遺憾。除了優勝以外，其他都算失敗，結果就是如此。」

這場比賽，大谷雖然再度展現主砲價值，用首局首打席全壘打帶動士氣，但日本仍在中後段遭委內瑞拉逆轉，無緣完成2連霸，也讓大谷第2度WBC之旅留下苦澀句點。

至於未來是否立刻放眼下一屆國際賽，大谷則表示，因為比賽才剛結束，現在還沒辦法馬上去想下一步，「國家隊未來還有機會，隊上也有很多年輕球員，希望大家能朝下一次的機會繼續努力。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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