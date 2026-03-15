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委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉在世界棒球經典賽（WBC）8強賽擊敗日本後，不只闖進4強，也同步拿下2028年洛杉磯奧運門票。世界棒壘球總會（WBSC）先前已宣布，除地主美國自動取得資格外，2026年經典賽最終排名中、成績最好的兩支美洲球隊也能直接晉級洛杉磯奧運。委內瑞拉靠著這場關鍵勝利搶下其中一席，這也是委內瑞拉隊史首次取得奧運棒球參賽資格。

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）。（圖／大會提供）

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）。（圖／大會提供）

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而最有話題的畫面，出現在賽後記者會現場。委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）走進記者會時，頭上戴著一頂印有委內瑞拉國旗與數字「58」的帽子，立刻成為全場焦點。因為「58」正是委內瑞拉的國際電話區碼，羅培茲也當場拋出金句：「如果你認識任何在委內瑞拉的人，就打電話給他們，告訴他們，委內瑞拉打進奧運了，而且我們也晉級經典賽4強。」這句話不只替勝利下了最鮮明註解，也讓這頂帽子成了賽後最有記憶點的象徵。

談到這場對日本的歷史性勝利，羅培茲語氣相當自信。他表示：「委內瑞拉一直都是世界級的棒球強國。」在他看來，這場勝利不是意外爆冷，而是球隊實力的再次證明。委內瑞拉上一次闖進WBC 4強已是2009年，如今時隔4屆再度回到4強舞台，也追平隊史最佳成績。

羅培茲在記者會上也談到投手調度，特別是中繼左投德赫蘇斯（Emanuel De Jesus）的使用時機。他透露，教練團早就有設定，若碰上左打較多的球隊，像是日本或韓國，就會考慮安排德赫蘇斯上場，就是看中他的對戰條件與壓制能力。從賽後發言不難看出，這場勝利背後並非只是臨場爆發，而是賽前已有相當明確的部署與判斷。

對委內瑞拉而言，這一夜的意義不只是在經典賽淘汰日本，更在於正式踏上奧運舞台。羅培茲用一頂「58號帽」、一句「打電話回國吧」，把這場勝利的情緒與份量一次說滿，也讓委內瑞拉這場晉級戰多了幾分戲劇性與代表性。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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