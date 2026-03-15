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日本斷跨屆11連勝！井端弘和坦言輸球是現實　各國實力提升了

▲▼ 大谷翔平、井端弘和 。（圖／讀賣新聞提供）

▲井端弘和 。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊15日在世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8不敵委內瑞拉，無緣完成連霸，隊史首度止步8強。根據日媒《Full-Count》報導，賽後總教練井端弘和坦言，「輸球的現實就擺在眼前」，雖然單場失8分寫下隊史在WBC最慘失分紀錄，他仍強調，當下派上場的投手都是「有信心才派出去的」。

日本隊此役開賽就遭遇亂流，先發投手山本由伸只用2球，就被委內瑞拉首名打者轟出陽春砲失分。不過大谷翔平馬上在1局下回敬一發首打席全壘打，不僅追平比數，也寫下歷史紀錄。

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比賽轉折點日本3局靠著森下翔太轟出超前3分砲，一度掌握領先優勢，但6局第4任投手伊藤大海遭阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出逆轉3分砲，讓戰局瞬間翻盤，也成為日本最終吞敗的關鍵。

這場失利不僅讓日本連霸夢碎，也中斷了跨屆11連勝紀錄。日本隊上一次在WBC吞敗，已經要追溯到2017年4強賽，當時以1比2不敵最終奪冠的美國隊。

賽後井端弘和表示，委內瑞拉確實是一支很有實力的球隊，「我們到最後都沒有鬆懈，還是全力去拚。」他也談到山本由伸的調度，指出原本就設定大約60球作為換投基準，「如果在局中換投，對投手負擔會比較大，所以才這樣安排。」

談到對手打線，井端直言印象很深，「他們有很多很會打直球的打者，直球都被有效掌握了。」

日本隊在東京巨蛋舉行的小組賽4戰全勝、以分組第一之姿前進邁阿密，原本被看好朝2連霸邁進，沒想到卻在8強提前出局。井端賽後也沉重表示，「就陣容來說，並不比上屆差，是各國整體實力都提升了。」

儘管結果令人失望，井端仍未把責任推給投手群。他強調，「派上去的投手，都是在我有信心的情況下做出的決定，只是結果變成這樣而已。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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