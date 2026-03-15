范國宸開轟助威　悍將「雙戈」聯手壓制統一獅5比2奪勝

▲中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺南報導

中華職棒官辦熱身賽15日在臺南亞太副球場進行，由富邦悍將交手統一獅，北方王者此役靠范國宸開轟帶動攻勢，搭配威戈神、愛力戈有效壓制，終場以5比2擊敗統一獅，收下勝利。

此役雙方前兩局都曾出現攻勢，但率先把握機會的是富邦悍將，2局下范國宸鎖定來球，一棒掃出陽春全壘打，幫助富邦率先破蛋，取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦3局下持續擴大分差，林岳谷率先敲安上壘後，劉俊豪執行犧牲觸擊推進，接著申皓瑋擊出滾地球出局，仍將跑者送上得點圈；隨後邦力多補上帶有1分打點的二壘安打，孔念恩再敲適時安打添得1分，富邦將比分拉開至3比0。

統一獅前段比賽非全無機會，2局上曾靠林子豪、蘇智傑連續安打形成攻勢，但潘傑楷擊出飛球出局後，張翔遭到雙殺錯失追分契機；5局上蘇智傑再度敲安上壘，不過統一獅仍因飛球出局與雙殺打，未能突破富邦防線。

富邦5局下再添保險分，周佳樂先敲安上壘，林岳谷犧牲觸擊推進後，劉俊豪擊出適時安打帶回1分，將比數改寫為4比0。

到了6局下，戴培峰安打上壘、王念好獲四壞球保送，兩出局後林岳谷再補上1支帶有打點的安打，富邦將領先擴大至5比0。

統一獅直到8局上才展開有效反撲，潘傑楷、陳重羽接連安打後，代打潘磊掃出二壘安打一棒送回2分，幫助統一獅追近至2比5；9局上統一獅最後反攻未果，最終富邦悍將就以3分差收下勝利。