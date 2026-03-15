邁阿密惡夢！日媒：日本2000年後首度跌出重要國際賽4強之外

▲日本邁阿密悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8不敵委內瑞拉，無緣挺進4強，挑戰連霸夢碎。根據日媒《Daily》報導，侍JAPAN過去5屆賽事都至少闖進4強，這次首度在8強止步，也讓力拚隊史第2次連霸的旅程，以意想不到的方式提前落幕。

《日刊體育》也以「日本沉沒在對手全壘打攻勢中，過早出局」形容這場敗戰，指出日本隊在委內瑞拉強大火力面前吞下苦果，最終無緣4強。日媒《Sponichi》更直指，這是一場「邁阿密的惡夢」，不僅是日本隊史首度在WBC止步8強，更是自2000年雪梨奧運以來，日本職棒球員參與主要國際大賽後，首度無緣4強，寫下難堪紀錄。

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此戰大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」，首局就展現王牌球星身手。先發投手山本由伸開場就遭到阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）轟出首打席全壘打失分後，大谷立刻在1局下回敬一發首打席陽春砲，替日本追平比分。不過他雖然敲出本屆第3轟，仍無法帶領球隊走出敗局。

9局下2出局、日本仍落後3分時，大谷翔平站上打擊區，成為全場最後希望。但他最終擊出游擊飛球遭接殺，成為日本最後一名打者，也為這場敗仗畫下句點。《THE ANSWER》形容，當最後一球出局後，委內瑞拉全隊陷入宛如奪冠般的狂歡，日本球員則陷入茫然與失落，近藤健介甚至抱頭、眼眶泛淚，神情難掩沮喪。

《Daily》則提到，日本隊賽後教練團與球員整齊列隊，向球迷深深一禮，為這趟原本期待連霸的旅程劃下句點。對日本而言，邁阿密原是充滿榮耀回憶之地，3年前他們才在同一座球場寫下經典賽封王劇本，如今卻提前告別。

《Sponichi》還提到，從2000年雪梨奧運起，只要日本派出職業球員參加WBC、奧運、12強等主要國際賽，從未跌出4強之外。包括奧運曾拿下銅牌、金牌，WBC曾在2006、2009年完成連霸，上一屆2023年再度登頂，12強也曾奪冠、拿下亞軍。沒想到這次以分組4連勝之姿進入美國輪，卻在第一場8強賽就遭遇重擊，連霸之路就此中斷。