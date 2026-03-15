大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊15日在8強賽以5比8不敵委內瑞拉，無緣挺進4強，連霸夢提前破碎。根據日媒《中日新聞》報導，大谷翔平此戰扛下「第一棒、指定打擊」，首局首打席就轟出追平陽春砲，但9局下2出局最後一次打擊擊出游擊飛球遭接殺，成為日本隊此役最後一名打者。

《中日新聞》指出，面對一戰定生死的淘汰賽，日本開賽就遭委內瑞拉先馳得點，大谷隨後在1局下立刻還以顏色，面對左投R.蘇亞雷斯掃出中外野方向陽春砲，擊球初速182.8公里、飛行距離130.1公尺，用首打席全壘打幫助日本追平比數，展現強大存在感。

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不過大谷接下來3局第2打席遭到敬遠，4局揮空三振，7局吞下看著三振，9局下2出局、日本仍落後3分時再度上場，最終擊出游擊飛球出局，比賽也就此畫下句點。

根據《中日新聞》整理，大谷此戰4打數1安打、1轟、1打點，本屆經典賽最終繳出13打數6安打、3轟、7分打點，打擊率高達4成62，個人表現依舊亮眼，卻仍無法幫助日本延續衛冕之路。

至於日本整體戰力調度問題，《每日新聞》則分析指出，日本這次雖然擁有大谷翔平這名最耀眼的核心球星，卻未能真正把這顆「太陽」的價值完全發揮出來。由於大谷本屆並未以投手身份登板，而是專心以打者出賽，日本隊最大的課題，就是如何在打線安排上讓他的火力最大化。

《每日新聞》提到，井端弘和監督將大谷排在最容易獲得打席機會的開路先鋒，但前後棒次的連結始終不算理想，尤其下位打線上壘率拉不上來，讓大谷難以在更多得點圈機會中發揮威脅。雖然佐藤輝明在對委內瑞拉之戰敲出適時安打，但整體火力支援仍顯不足。

此外，《每日新聞》也點出，村上宗隆與岡本和真兩名主砲狀況低迷，在這場點數拉鋸戰中成為日本相當致命的傷口。除了打線沒能完整串聯，投手群同樣不夠穩定，少了「投手大谷」這項優勢後，日本在投手戰力上也明顯少了一張王牌。

《每日新聞》進一步分析，日本本屆集結多達8名大聯盟球員，創下歷屆最多紀錄，但旅外球員必須在美國、日本之間往返移動，承受雙重時差，對調整狀態並不容易。此外，本屆賽會導入大聯盟熟悉的Pitch Clock（投球計時）與PitchCom電子暗號系統，也讓井端監督更傾向仰賴旅美球員的經驗。

不過該報導認為，這場失利不能單純解讀成應該更重用國內球員，而是再次凸顯日本隊未來在旅外與國內戰力之間，如何取得最佳平衡，仍會是持續必須面對的課題。

值得一提的是，《中日新聞》也提到，邁阿密原本是大谷翔平充滿榮耀記憶的地方。這裡不僅是日本上屆經典賽封王之地，也是他2024年締造史無前例「50轟、50盜」紀錄的代表舞台。只是這一次，大谷再度站上熟悉戰場，卻沒能帶著日本笑到最後。