獅隊外野誰頂上？林岳平點名田子杰把握機會　蘇智傑扛關鍵角色

▲田子杰。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／臺南報導

中職官辦熱身賽15日下午由統一獅交手富邦悍將，面對陳傑憲、林佳緯目前都處於傷勢調整狀態，統一獅總教練林岳平賽前談到外野戰力布局時，點名田子杰與蘇智傑是現階段持續觀察、也必須挺身而出的重要人選，期待兩人能在開季前後補上外野戰力缺口。

談到外野現階段的人員安排，林岳平表示，球隊會持續觀察田子杰的狀況，尤其看重他能否把去年冬季聯盟的好表現延續到例行賽。

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田子杰去年在冬盟期間累計出賽17場，繳出打擊率0.417、上壘率0.470、長打率0.567的優秀內容，也因此成為教練團在外野戰力調整上的觀察重點之一。

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）



除了田子杰之外，蘇智傑的健康狀況與出賽穩定性，同樣是統一獅外野布局能否順利銜接的關鍵；林岳平坦言，蘇智傑近年受到傷勢影響，導致球季中的整體表現較難維持連續性，這也讓球隊在戰力調度上承受一定壓力。

不過在目前外野人手相對吃緊的情況下，林岳平仍對蘇智傑抱持期待，希望他能夠維持健康、穩定出賽，進一步為球隊提供實質貢獻。

「蘇智傑因為長年受傷、因為一些傷痛，讓他在球季間表現都斷斷續續，所以今年當然也是期待他可以穩定的出賽，來幫助球隊，在現在球隊外野最需要戰力的時刻，希望他可以發揮出來。」林岳平最後說。