運動雲

>

林岳平揭統一獅開季輪值規劃　6投爭5席、張宥謙控球受肯定

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者楊舒帆攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者楊舒帆攝）

記者胡冠辰／臺南報導

中職官辦熱身賽15日下午由統一獅交手富邦悍將，統一獅總教練林岳平賽前受訪時，談到新球季先發輪值初步規劃，他指出洋投目前以獅蒂芬、布雷克及喬登為主，另外再從胡智爲、郭俊麟、張宥謙本土投手中評估人選，從6人之中挑出優先的5人擔任開季輪值。

林岳平表示，洋投部分目前最確定、狀態最好的為獅蒂芬；至於另外兩名洋投，林岳平指出，喬登與布雷克在經典賽相關任務結束後，預計明天回到球隊，之後也會陸續安排出賽，持續銜接開季節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本土投手方面，林岳平點出胡智爲、郭俊麟與張宥謙是現階段的重要觀察人選；他提及後續輪值安排將從這3名本土投手，搭配3名洋投整體評估，再決定最終先發輪值配置。

「目前會以本土的胡智爲、郭俊麟、張宥謙這3個去評斷，最後由這6個人中，看怎麼先找5個為優先。」林岳平說。

談到張宥謙昨役熱身賽的表現，林岳平給予正面評價，直言那是自己目前看過他最好的投球內容，雖然球速尚未達到最理想狀態，但在球的位置與控制力上，已有明顯進步。

他也進一步解釋，所謂球速「不是那麼好」，並非表現不佳，而是整體均速還沒有拉到最理想的水準，不過控球表現相當出色，成為這次登板最值得肯定之處。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

林家正加盟火腿助拳台灣雙投　日媒點出現實面：爭一軍先發不容易

林家正加盟火腿助拳台灣雙投　日媒點出現實面：爭一軍先發不容易

因傷無緣WBC　龍恩大聯盟熱身賽復出首戰敲安又有打點

因傷無緣WBC　龍恩大聯盟熱身賽復出首戰敲安又有打點

大谷翔平國際賽初登場故事曝　對手驚呼：這小子太誇張了

大谷翔平國際賽初登場故事曝　對手驚呼：這小子太誇張了

義大利黑馬！「誰能想到我們會是4強？」　主砲喊：為家人而戰

義大利黑馬！「誰能想到我們會是4強？」　主砲喊：為家人而戰

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

熱門新聞

快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

大谷翔平3轟4成62仍救不了日本　日媒嘆未能真正發揮他的價值

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

2快訊／義大利隊史首闖四強

3阿庫尼亞、大谷翔平同場首局互轟創紀錄

4大谷翔平救不了日本　日媒嘆

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1日本斷跨屆11連勝！井端弘和心聲

2日媒嘆邁阿密惡夢！2000年後首跌出四強

3獅隊外野誰頂上？林岳平點名兩人

4大谷翔平救不了日本　日媒嘆

5林岳平揭統一獅開季輪值規劃

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

韓佳人挑戰「中國網紅妝」　被「眼妝＋超華麗頭飾」嚇到

【帶狗屍上門抗議】杜告犬「健康」失蹤38天被尋獲　飼主拉鐵門不見人

白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」

【倒車一次碰2台】屏東女駕駛從保養廠駛出　連撞大小貨車

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366