林岳平揭統一獅開季輪值規劃　6投爭5席、張宥謙控球受肯定

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／臺南報導

中職官辦熱身賽15日下午由統一獅交手富邦悍將，統一獅總教練林岳平賽前受訪時，談到新球季先發輪值初步規劃，他指出洋投目前以獅蒂芬、布雷克及喬登為主，另外再從胡智爲、郭俊麟、張宥謙本土投手中評估人選，從6人之中挑出優先的5人擔任開季輪值。

林岳平表示，洋投部分目前最確定、狀態最好的為獅蒂芬；至於另外兩名洋投，林岳平指出，喬登與布雷克在經典賽相關任務結束後，預計明天回到球隊，之後也會陸續安排出賽，持續銜接開季節奏。

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本土投手方面，林岳平點出胡智爲、郭俊麟與張宥謙是現階段的重要觀察人選；他提及後續輪值安排將從這3名本土投手，搭配3名洋投整體評估，再決定最終先發輪值配置。

「目前會以本土的胡智爲、郭俊麟、張宥謙這3個去評斷，最後由這6個人中，看怎麼先找5個為優先。」林岳平說。

談到張宥謙昨役熱身賽的表現，林岳平給予正面評價，直言那是自己目前看過他最好的投球內容，雖然球速尚未達到最理想狀態，但在球的位置與控制力上，已有明顯進步。

他也進一步解釋，所謂球速「不是那麼好」，並非表現不佳，而是整體均速還沒有拉到最理想的水準，不過控球表現相當出色，成為這次登板最值得肯定之處。