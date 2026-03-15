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林家正加盟火腿前經典賽壓力山大　蔣少宏守護按摩提神：你很好

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

林家正新球季轉戰日本火腿，好友蔣少宏在經典賽期間一路陪伴在旁。談到林家正面對生涯新階段與國際賽雙重壓力，蔣少宏透露，對方其實壓力不小，只是始終把重心放在眼前的比賽上，而自己能做的，就是陪在旁邊，透過言語與小動作幫他放鬆。

對於林家正赴日發展，蔣少宏表認為只要有機會就該勇敢嘗試。他透露，林家正過去不論是考慮大西洋聯盟，或後來面臨日本球隊機會時，都曾詢問他的意見，而自己的想法很直接，就是先去挑戰再說。

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蔣少宏說，雖然大聯盟始終是許多球員的夢想，但在那之前，還是得先把自己準備好，才會更有底氣面對下一步。當時林家正若在大西洋聯盟與日本職棒之間做選擇，他也明確建議對方選日本，「因為在日本打起來，其實跟打大聯盟感覺，我覺得不會相差太遠。」他也形容，日本職棒就是亞洲最高殿堂，若能趁這個階段去體驗不同文化、不同環境，對自己未來的成長，甚至對後輩都可能有幫助。

雖然支持好友持續往外發展，但蔣少宏也坦言，如果未來有機會，當然還是希望林家正能回到台灣。不過現階段，他更希望對方把握還能挑戰不同舞台的時候，盡情去感受、享受打棒球這件事。

蔣少宏也提到，林家正在備戰經典賽期間雖然表面上看起來很自在，甚至偶爾還會開玩笑說「我的名字在哪裡，有合約嗎？」但其實心裡壓力不小。只是林家正始終很專注，沒有讓外界因素干擾太多，而是先把眼前比賽顧好。

身為好友，蔣少宏則扮演安定軍心的角色。他說，自己會從一些簡單的事情著手，讓林家正把注意力拉回當下，像是給他正面能量、提醒他專心享受比賽，不要想太多，也不用過於在意對手是誰。

蔣少宏笑說，林家正幾乎每次上場前都很緊張，自己常常就在旁邊陪著他，幫助他把事情想簡單一點，「你很好，你不用管對方是誰。」尤其在開賽前，如果看到林家正緊張到眼睛閉起來，他就會幫忙按一按脖子、肩膀，幫他提神、放鬆一下。

從給建議到場邊陪伴，蔣少宏用自己的方式，陪著林家正走過經典賽的重要時刻。如今好友確定轉戰日本火腿，也給予最誠摯的祝福。

▲中華隊蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正、蔣少宏經典賽形影不離。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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