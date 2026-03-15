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蔣少宏看金倒永兩打席真的強　肯定高中戰友鄭浩均勇於對決大谷

▲中華隊捕手蔣少宏於本壘前關鍵攻防。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊捕手蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／雲林報導

中華隊捕手蔣少宏回顧本屆經典賽時，點名韓國強打金倒永的兩個打席最讓他印象深刻，直言面對中華隊150公里以上速球仍能有極高掌握度，「這是值得學習的地方」；談到從高中就認識的鄭浩均，他也給予高度肯定，認為對方在大舞台首局表現「超越我對他的認知」，即使結果不算完美，仍是勇於對決強敵的好表現。

蔣少宏休季期間曾赴日交流，與若月健矢一起訓練，雙方也有一些互動與交流。「我們互相學習啦。」他提到，兩人曾討論過蹲捕相關細節，對方也分享擋球技術上的想法，讓他印象深刻。

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至於為何沒有像其他人一樣把目光放在大谷身上，蔣少宏認為大谷的能力早已是公認等級，無論從影片還是現場看，感受應該都差不多，因此反而把重心放在捕手技術的觀察上。

談到場上最有印象的對決，蔣少宏指出，還是對韓國隊的比賽最讓他印象深刻，尤其是金倒永的兩個打席，讓他看見高水準打者的掌握能力。他說，不管是第一球的出棒，或是兩好球後對直球的掌握，都非常出色。

蔣少宏分析，讓他特別有感的是，中華隊當時對上的投手球速其實都不慢，「像林維恩、孫易磊，隨便都有150、152以上的球速」，但金倒永仍能把球打得很紮實，掌握度相當高，「而且兩好球他還可以把直球掌握得那麼好，這是值得學習的地方。」

除了對手表現，蔣少宏也談到這支中華隊的團隊氛圍。他形容，大家相處起來已經像一個家庭，「其實大家已經算是一個 family、家庭的感覺，大家都很有向心力。」他也提到，隊內氣氛很好，大家都很無私地分享許多細節，這也是這次參賽很珍貴的收穫之一。

談到與自己從高中就認識的鄭浩均，蔣少宏也給出高度肯定。雖然鄭浩均在大舞台上對日本的結果不算完美，但他認為整體表現已經相當不錯，「第一局我覺得非常厲害，其實超越我對他的認知。」他坦言，第二局確實比較可惜，但鄭浩均已經盡了全力。

鄭浩均當天面對的挑戰本來就很高，除了對手掌握度好、破壞球能力強之外，站在那樣的大場面上，還要正面對決大谷翔平，本身就是巨大壓力，蔣少宏表示，「但我覺得他很棒啊，他勇於去對決。」從觀察對手、與隊友交流，到回頭看隊友在國際舞台上的拚戰，蔣少宏也用自己的方式，留下了對這屆經典賽的深刻記憶。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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