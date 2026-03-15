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決勝局演大反撲！李芳任／李芳至挺進瑞士賽男雙決賽　林湘緹女單惜敗仍寫佳績

▲台灣土銀雙胞胎李芳任／李芳至。（圖／羽協提供）

▲台灣土銀雙胞胎李芳任／李芳至。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣土銀雙胞胎搭檔李芳任／李芳至台灣時間15日凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙4強登場，面對世界排名第 110的丹麥「黑馬」組合克里斯丁（Christian Faust Kjær）／克亞爾（Rasmus Kjær），雙胞胎兄弟克服決勝局一路落後的劣勢下，連續化解對手2個賽末點，最終以16比21、21比13、23比21驚險勝出，挺進今晚7點的冠軍爭奪戰。

世界排名第 23 的李芳任／李芳至，在本場準決賽開局顯得較為慢熱。第一局雖一度取得11比10 領先，但隨後遭丹麥組合拉開差距，以16比21先丟一局，次局兄弟倆及時變陣，掌握對手球路後一路領先，以21比13扳平比數。

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決勝局李芳任／李芳至開賽後幾乎都處於落後，雖然從筆15比18 一度逆轉至19比18領先，但隨即又被對手連拿兩分，讓丹麥組合以20比19先搶下賽末點。關鍵時刻，雙胞胎展現極佳的心理素質，兩度在對手聽牌的情況下化解危機，最終在「丟二拿四」的強勢尾盤下，以23比21完成奇蹟逆襲。

這是李家兄弟繼2023年西班牙大師賽、美國公開賽及2025年加拿大公開賽後，第四度挺進BWF世界巡迴賽決賽。

在女單方面，台灣好手林湘緹同樣在4強陷入苦戰，面對大會第 7 種子、泰國強敵革通（Supanida Katethong），林湘緹以21比14拿下首局後，遭對手強力反撲，在決勝局兩度戰平的情況下，林湘緹最終仍以21比23憾負，雖然無緣挑戰2024 年澳門公開賽後的決賽機會，但止步4強仍創下本季最佳戰績。

關鍵字： 羽球李芳任李芳至瑞士公開賽台灣林湘緹

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