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詹皓晴攜手加藤未唯直落二奧斯汀女雙封后　生涯第3座125級金盃

▲詹皓晴（右）與加藤未唯。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴（右）與加藤未唯。（圖／詹皓晴提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隸屬WTA 125等級的奧斯汀網球公開賽，女雙冠軍賽15日登場，台灣女雙好手詹皓晴攜手日本搭檔加藤未唯出擊，面對荷蘭哈弗拉格（Isabelle Haverlag）／美國地主桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria），在耗時64分鐘後，以6比2、6比3直落二霸氣封后，這也是詹皓晴生涯第3座WTA125等級冠軍。

名列大會第2種子的詹皓晴／加藤未唯這次在奧斯汀女網，8強歷經激烈搶十驚險扳倒地主美國組合，4強則是直落二擊敗日前在WTA 250等級奧斯汀賽拿下女雙亞軍的「台港聯軍」梁恩碩、張瑋桓，台日搭檔順利挺進冠軍賽。

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此役碰上美荷搭檔，詹皓晴／加藤未唯前半段和對手打得難分軒輊，不過第6局台日聯軍成功破發，以4比2取得領先，第7局也成功守下，擴大領先差距，第8局更是連下四城，僅花31分鐘就以6比2收下首盤。

次盤雙方開賽各自保發一路僵持到3比3，不過第7局詹皓晴／加藤未唯成功守下後氣勢大振，第8局又連拿4分漂亮破發，取得5比3領先，致勝發球局也成功在第3個賽末點鎖定勝利，以6比3奪下勝利，奪下合拍首冠，而這也是詹皓晴繼2012年、2014年台北海碩盃女雙封后後，第3座WTA125等級冠軍。

關鍵字： 詹皓晴加藤未唯網球奧斯汀賽

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