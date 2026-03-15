經典賽史上第一次！阿庫尼亞、大谷翔平同場首局首打席開轟

▲ 阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽15日（台灣時間）8強賽第二天，日本隊與委內瑞拉交手，首局就上演罕見紀錄戰。根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）Ｘ委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在1局上首打席開轟，隨後大谷翔平在1局下馬上用首局首打席全壘打回敬，這也成為經典賽史上首次同場出現兩隊首名打者都開轟的比賽。這兩轟也將歷屆首打席全壘打堆高至14轟。

這項紀錄不只寫下單場新頁，還把本屆經典賽的首局首打席全壘打數推上新高。稍早波多黎各與義大利之戰，波多黎各的卡斯楚（Willi Castro）就曾在首局首打席開轟，因此15日同一天就出現3發首局首打席全壘打；而本屆經典賽累計也來到5發，已比過往任何一屆經典賽都還多出2發。

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此戰由山本由伸先發，不料開賽就遭到震撼教育。阿庫尼亞在1局上鎖定96.5英里速球，一棒轟向中右外野，替委內瑞拉先馳得點。不過山本隨後及時回穩，接連製造兩個內野飛球與一個內野滾地球，沒有讓失分再擴大。

日本隊下個半局立刻還以顏色。大谷翔平在1局下面對1好2壞球數，逮中滑球直接轟出全壘打，馬上將比數扳成1比1，也讓日本隊士氣瞬間回升。大谷賽前原本就在打擊練習展現火燙手感，日媒指出他自由打擊33次揮棒就敲出13支越牆球，正式比賽開局又立刻開轟，把狀態直接帶進8強戰。

從卡斯楚到阿庫尼亞，再到大谷，經典賽連兩場8強賽都出現首局首打席全壘打，讓本屆賽會的長打火力持續刷新話題。日本與委內瑞拉這場焦點戰，也因這次「首局雙響」寫下經典賽歷史新紀錄。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）