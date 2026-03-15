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快訊／日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽15日（台灣時間）8強賽第二天賽事，委內瑞拉狂敲10安打，包含3轟，分別是阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首局首打席、賈西亞5局上轟兩分砲、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）6局上轟3分砲，為委內瑞拉奠定勝基。日本打線雖有大谷翔平、森下翔太開轟，但從3局後缺關鍵一擊，最終未能上演逆轉劇本，敗下陣來。

大谷翔平上屆帶領日本贏得冠軍，本屆尋求連霸，卻在8強戰踢到鐵板。在委內瑞拉擊敗衛冕軍日本之後，確定進軍四強的有多明尼加、美國，義大利與委內瑞拉。預賽A組與C組全數淘汰，這也是委內瑞拉繼2009年之下，睽違17年第二度闖進四強。同時日本也中斷跨屆11連勝紀錄，上次輸球已經是2017年四強賽以1比2不敵該屆冠軍美國。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

1局上阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等了1顆變化球壞球後幾擊出棒，鎖定96.5英里（約155公里）速球大棒一揮，轟出中右外野全壘打，助委內瑞拉先馳得點。隨後山本由伸回穩，製造兩個內野飛球、一個內野滾地球，沒有再掉分。大谷翔平馬上在1局下回擊，1好2壞鎖定滑球，也轟出首局首打席全壘打，提振日本隊氣勢。

鈴木誠也保送上壘，兩出局後跑出盜壘成功，委內瑞拉提出挑戰改判出局，而鈴木誠也在撲壘過程中疑似傷到右腳，一跛一跛退場。換上森下翔太替補鎮守中外野，鈴木誠也傷退。

2局上托瓦爾（Ezequiel Tovar）掃出深遠二壘安打，托雷斯（Gleyber Torres）鎖定指叉球也敲出深遠二壘安打，超前比數2比1。阿布瑞尤（Wilyer Abreu）選到保送，隨後製造滾地球。

山本由伸3局上又遭賈西亞（Maikel Garcia）敲二壘安打，對方還利用滾地球推進上三壘，最後他回穩以連續三振化解危機。

源田壯亮3局下選到保送，若月健矢執行短打，但大谷翔平隨後故意保送，佐藤輝明適時右外野線邊安打，帶回追平分。替補上場的森下翔太建功，轟出左外野3分砲，反超為5比2。逼得委內瑞拉換投，巴薩多（Eduard Bazardo）接替。岡本和真掃出二壘安打，村上宗隆遭到解決。

4局下委內瑞拉換上第三任投手德赫蘇斯（Enmanuel De Jesus）遭源田壯亮敲安打，若月健矢選到保送，關鍵時刻三振大谷翔平，又三振佐藤輝明，又喊又叫地回休息室，振奮士氣。

▲賈西亞（Maikel Garcia)。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈西亞（Maikel Garcia)。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸此戰主投4局，用69球包含47顆好球，被敲4支安打，包含1轟，奪5次三振，有1次保送，失2分。日本隊5局上換上隅田知一郎，喬里歐（Jackson Chourio）獲得保送，賈西亞（Maikel Garcia）轟兩分砲，追近至4比5。日本隊再換藤平尚真穩定戰局。

伊藤大海6局上登板，托瓦爾（Ezequiel Tovar）、托雷斯（Gleyber Torres）接連安打，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟3分砲再度逆轉超前，上演確信步霸氣大甩棒，同時也是兩隊本場第5轟。委內瑞拉以7比5反超日本。

委內瑞拉第五任投手塞帕（Angel Zerpa）7局下1出局與大谷翔平對決，過程中疑似揮棒擊中捕手手套，日本提出挑戰，不過維持原判，最後此打席遭到三振。

托瓦爾（Ezequiel Tovar）8局上掃出二壘安打，種市篤暉牽制發生傳球失誤，大暴傳到中外野，讓托瓦爾一口氣衝回本壘，以8比5領先。

菊池雄星9局上登板，裘里歐（Jackson Chourio）敲出安打，隨後穩住戰局。帕倫西亞（Daniel Palencia）9局上先飆三振，對代打近藤健介又三振，大谷翔平敲出游擊飛球出局。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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