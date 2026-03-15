鄭宗哲大聯盟熱身賽選球眼發威　單場3打席2保送

▲鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽結束後，旅美好手鄭宗哲回到母隊參加紅襪大聯盟熱身賽，15日（台灣時間）先發戰勇士，此役選球眼發揮，單場選到2次保送。

鄭宗哲先發守二壘、排第8棒，首打席面對勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder），3局上在卡普拉（Vinny Capra）選到保送並盜上二壘後，自己也獲得保送，持續施壓對手。隨後紅襪靠著瓦德（Braiden Ward）擊出滾地球，先馳得點。

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鄭宗哲第2打席與投手纏鬥6球後，遭滑球引誘揮空吞下三振。7局上第3打席再度展現耐心，面對牛棚投手纏鬥8球後又選到保送，還逼得對方換投，不過下一棒遭到三振，未能延續攻勢。

勇士前5局落後，6局下靠歐森（Matt Olson）轟出兩分砲逆轉戰局，基爾派翠克（Kevin Kilpatrick Jr.）7局下再以高飛犧牲打添得1分。8局下勇士打線大爆發，歐根斯（Keshawn Ogans）、沃金格（Ethan Workinger）、馬提歐（Jorge Mateo）、賈維斯（Jim Jarvis）、基爾派翠克與卡馬戈（Jair Camargo）串聯攻勢，單局灌進7分，最終以10比1大勝。

鄭宗哲自經典賽回歸大聯盟熱身賽後，近兩場合計5打數無安打，此戰雖仍未敲安，但靠著單場2保送、1次三振，持續維持本壘板紀律並尋求手感回升。本季熱身賽至今出賽7場，11打數1安打。