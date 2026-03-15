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林家正加盟火腿助拳台灣雙投　日媒點出現實面：爭一軍先發不容易

▲▼林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

▲林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿14日為台灣捕手林家正（Lyle Lin）舉行加盟記者會。剛在經典賽代表中華隊出賽的他，談到加入新球隊的心情時表示，希望盡快融入團隊，發揮自身與投手溝通的強項，為球隊勝利做出貢獻；外界也看好，他未來有機會與同為台灣出身的古林睿煬、孫易磊建立默契，成為火腿陣中備受期待的「台灣投捕」組合。

談到日本火腿，林家正表示，過去就知道球隊有不少台灣球員效力，是一支很強的球隊，而不論教練、工作人員或球員都對他相當親切，能加入這支球隊讓他感到非常開心。他也提到，自己曾以測試選手身分參加日本火腿秋訓，和同為捕手的田宮裕涼、進藤勇也互動不錯，兩人都很照顧他。至於主場ES CON FIELD HOKKAIDO，他更直呼「大概是世界第一」。

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林家正在記者會上也談到自己的優勢，表示除了打擊外，最有自信的就是與投手之間的溝通能力，希望能夠盡快熟悉球隊、早日替球隊貢獻。當被問到與同樣參加過經典賽的古林睿煬之間的搭配時，他也表示，希望彼此都能發揮各自強項，一起幫助球隊。

不過《東京體育報》分析指出，雖然林家正被看好是「台灣第一捕手」，但日本火腿目前捕手競爭相當激烈，田宮裕涼、清水優心、進藤勇也都被認為有望擠進開季一軍，另外郡司裕也、吉田賢吾以及古巴籍馬丁尼茲等人也具備捕手經驗。若從整體戰力來看，林家正要以一般輪替方式搶下一軍位置，難度並不低。

但報導也引述球隊相關人士說法指出，林家正仍有機會在球季初期就獲得出賽機會，關鍵就在於古林睿煬與孫易磊兩名台灣投手。由於新庄剛志已暗示，本季將視情況安排兩人擔任不同角色，包括後援在內，因此若球隊希望幫助兩人更快適應日職，一名熟悉語言、也了解投球特性的捕手就顯得相當重要。

報導認為，以目前球隊配置來看，林家正若要以捕手身分場場先發並不現實，但若扮演古林睿煬、孫易磊登板時的「專屬捕手」，則是值得期待的方向。畢竟同樣來自台灣，不僅有助於減少語言隔閡，也可能讓投手在場上更自在。若林家正能先在這個角色上站穩腳步，再持續磨練外界認為仍需提升的打擊表現，未來就有機會成為日本火腿相當有價值的戰力。

關鍵字： 林家正日本火腿

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