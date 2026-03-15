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大谷翔平國際賽初登場故事曝　對手驚呼：這小子太誇張了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平如今已是日本武士隊的靈魂人物，也是世界棒球經典賽（WBC）最受矚目的超級球星。不過，這位如今站在世界棒球頂點的二刀流巨星，第一次踏上國際賽舞台時，卻是從一場讓對手永遠忘不了、自己未必想再回想的比賽開始。

根據《Yahoo Sports》報導，時間回到2012年，當時年僅18歲的大谷翔平，首度披上日本隊戰袍，參加18U世界盃棒球賽。賽前，加拿大隊總教練漢米爾頓（Greg Hamilton）召集球員開會，對著一群年輕球員發出提醒，「今天站上投手丘的，是全世界最好的18歲投手；而且，他同時也是全世界最好的18歲打者。」而他口中的人，就是大谷翔平。

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對當時的加拿大球員來說，大谷還不是如今這個全球皆知的名字，甚至連英文拼法都還不是後來熟悉的「Ohtani」，而是寫成「Otani」。但即便如此，大谷的名氣與天賦，早已在棒球圈內傳開。

多年後回想那場比賽，加拿大隊球員仍記憶猶新。曾在大學拿下全美冠軍的皮涅羅（Daniel Pinero）回憶，第一次站上打擊區時，只覺得眼前這個高瘦的日本少年不斷用94、95英里的火球壓制打者，「那時候根本沒有多少高中生投這麼快，尤其我們又是從加拿大來的，平常看到的大概是85、86英里而已。」

他還形容，大谷不只球速快，球還會大幅位移，讓全隊當下心裡只有一個念頭，「好吧，這傢伙太誇張了。」

只是，那場比賽的大谷，結果並不完美。他先發投3又1/3局，被敲3安打、失3分責失，另有4次保送、4次三振，並沒有展現後來人們熟悉的無解宰制力。打擊方面，他3打數1安打，另獲1次故意四壞，還擊出過一顆強勁平飛球，差點直接打中加拿大投手。

即便如此，大谷展現出的原始天賦，仍讓對手留下極深印象。加拿大隊在比賽前半段也一度被他的火球壓得喘不過氣來，第2局他單局飆出3次三振，其中還包括日後成為大聯盟球星的奈勒 （Josh Naylor）。

不過到了第3、4局，大谷控球開始不穩，日本隊也被加拿大逆轉。被換下投手丘後，他並沒有就此退場，而是繼續轉守外野、持續留在比賽中，之後還敲出帶有打點的安打，並選到故意保送。只是日本隊最終仍在延長賽遭加拿大爆冷擊敗。

那場比賽，對大谷與日本隊來說，也許不是一段太愉快的記憶，但對加拿大球員而言，卻成了一輩子難忘的畫面。曾與大谷交手的羅布森（Jacob Robson）多年後笑說，自己到現在還是會跟別人提起，「我高中時有跟大谷對過。」而對方聽完後，往往只會驚訝反問一句，「什麼？」

如今，當年那個18歲、已讓對手驚呼「太誇張」的少年，早已成為世界棒球最具代表性的名字。從一場不算完美的國際賽初登場，到如今率領日本再度挑戰WBC冠軍，大谷翔平的傳奇，其實早在14年前就悄悄開始。

關鍵字： 大谷翔平國際賽WBC棒球18U

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