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甲子園經驗多少有幫助！鈴木誠也談日本隊強大關鍵　想嘗奪冠滋味

▲鈴木誠也雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鈴木誠也。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊外野手鈴木誠也在8強賽對委內瑞拉前受訪，談到日本隊一路走來的強勢表現時表示，從小累積的淘汰賽經驗，確實成為自己站上大舞台的重要養分；此外，回想上屆因傷辭退經典賽，他也坦言，這3年來一直希望能再次穿上國家隊戰袍，親自體會奪冠滋味。

鈴木誠也指出，代表國家隊出賽本來就是一件很特別的事，到了頂尖層級的比賽，緊張感又和過去不同，不過從小在日本業餘棒球體系中，包含甲子園在內累積過不少淘汰賽經驗，「多少還是有幫助的」，這些經歷也讓自己更能面對國際大賽壓力。

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談到8強賽對手委內瑞拉，鈴木誠也表示，能打到這個階段的球隊都很強，不管面對哪一隊，日本隊要做的就是把自己的棒球打好。他也提到，拉丁美洲球隊陣中有很多超級球星，能夠代表國家與這樣的對手交手，是一件很開心的事。

談到這一路走來的心情，鈴木誠也表示，「從（上屆）受傷那一刻開始，我就一直想著，如果下一次還有機會入選國家隊，一定要好好站上場，為球隊做出貢獻，也想親身體會和上次一樣的奪冠滋味。」

他也說，「這次能夠在沒有受傷的情況下出賽，我感到非常高興，而且我們現在也還有再次奪冠的機會，所以我想朝著這個目標全力以赴。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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