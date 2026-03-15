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義大利黑馬！「誰能想到我們會是4強？」　主砲喊：為家人而戰

▲帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）8強戰15日（台灣時間）進行第二天賽事，義大利以8比6擊敗波多黎各，隊史首度闖進4強。帶領球隊寫下歷史的主砲帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino），賽後也難掩興奮之情。

此戰義大利打線從首局就火力全開，迅速掌握比賽主導權。球隊靠著2次保送攻占1出局一、二壘後，擔任第4棒的帕斯昆汀諾敲出追平安打。之後打線持續串聯，前4局就猛攻8分。雖然比賽後段遭到波多黎各強力反撲，但義大利全場動用7名投手接力守成，最終仍成功守下勝利。

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義大利在預賽B組以4戰全勝、分組第1之姿晉級，延續這股氣勢後，又在8強賽完成歷史性突破。這支在短時間內組成的球隊，接連擊敗強敵，展現驚人凝聚力。帕斯昆汀諾接受美國媒體《FOX Sports》訪問時，也談到自己胸前佩戴隊長標誌、代表家人與國家出戰的驕傲。

談到首次闖進4強，帕斯昆汀諾表示，「這種感覺太棒了。我不知道有多少人會預測，多明尼加、日本、美國，還有義大利會是最後4強，但我們現在就在這裡。所以接下來這幾個小時，我會好好享受這一切。接著我們還得搭機前往邁阿密，真的，這種感覺太不可思議了。」

他也稱讚隊友說，「這一週和這群人一起真的太棒了。我們彼此認識到現在，才不過12天而已，但這12天來，這個團隊累積出來的成果非常驚人。這群傢伙誰都不怕。」

帕斯昆汀諾最後也動情表示，「我想我的祖父現在一定也正在看著，並且以我為榮。我是為了代表家人而戰，這就是我拚戰的原因。這一週我做到了，沒有比這更光榮的事了。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強義大利

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