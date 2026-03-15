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因傷無緣WBC　龍恩大聯盟熱身賽復出首戰敲安又有打點

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）持續進行，中華隊本屆賽事表現獲得不少關注。因傷無法參賽的混血強打龍恩（Jonathon Long）15日（台灣時間）回到大聯盟熱身賽，傷後復出首戰就敲出1支安打。

小熊隊此役與落磯隊交手，龍恩先發擔任指定打擊、排第8棒。3局上首打席遭到3球三振；第2打席則在Kevin Alcántara敲出追平安打後，擊出高飛犧牲打，幫助小熊超前為2比1。

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7局上第3打席，龍恩在Kevin Alcántara敲安後，再補上中外野強勁滾地安打，擊球初速達103.8英里（約167公里）。他最後一個打席擊出右外野飛球出局。

不過小熊9局下遭Braxton Fulford轟出再見兩分砲，最終以3比4遭到逆轉。龍恩此戰3打數1安打、1次三振，貢獻1分打點，目前熱身賽打擊率為3成75。

龍恩先前曾透過影片向台灣球迷問候，表示看到中華隊在WBC拚戰是一件很棒的事，雖然自己因手肘傷勢無法參賽感到遺憾，但仍持續關注球隊表現，也對台灣球迷的熱情支持與鼓勵深受感動，並感謝中華隊給他在世界舞台代表台灣的機會。

關鍵字： 龍恩

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