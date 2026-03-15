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快訊／義大利最創驚奇！8比6勝波多黎各　隊史首闖四強

▲多拉吉歐（J.J. D`Orazio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲多拉吉歐（J.J. D'Orazio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽8強賽，波多黎各與義大利交手，義大利靠著首局灌進4分、4局下再添4分拉開差距，最終以8比6擊敗波多黎各，連兩屆闖8強賽，隊史首度晉級四強，下一戰對手將是日本與委內瑞拉勝隊，爭取冠軍戰門票。

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義大利先發投手阿爾德蓋里（Sam Aldegheri）僅投1.1局失2分，雅各（Alek Jacob）投0.2局、德盧西亞（Dylan DeLucia）扛4局、阿爾塔維拉（Dan Altavilla）投1局，費斯塔（Matt Festa）在8局上遭狙擊，未能解決任何打者帳面上失4分；拉索薩（Joe La Sorsa）接手後又遇到亂流，最後交給魏瑟特（Greg Weissert）登板，化解一、二壘危機。

義大利此戰團體戰打線平均，只有第一棒無安打，其餘8棒各敲1支安打，多拉吉歐（J.J. D'Orazio）貢獻雙安3打點表現最亮眼。

1局上，波多黎各先馳得點，卡斯楚（Willi Castro）擊出首局首打席全壘打，幫助球隊先取得1比0領先。不過1局下，義大利馬上展開反攻。曾在預賽轟3響砲的帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）敲出中外野方向帶有1分打點的安打，先追成1比1平手；接著坎佐內（Dominic Canzone）補上1分打點安打超前比數，卡格里安諾內（Jac Caglianone）再敲適時安打追加1分，隨後J.J. D'Orazio擊出高飛犧牲打，義大利單局攻下4分，以4比1逆轉。

2局上，波多黎各靠著馬多納多（Martín Maldonado）遭觸身球保送擠回1分，追近到2比4。4局下，義大利再度擴大領先。費雪（Andrew Fischer）敲出帶有2分打點的二壘安打，接著多拉吉歐再補上2分打點二壘安打，義大利單局再拿4分，把比數拉開到8比2。

8局上，波多黎各展開最後反撲。羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出野手選擇帶回1分，接著義大利投手暴投再失1分，隨後瓦茲奎茲（Christian Vázquez）敲出右外野安打，一口氣送回2分，波多黎各單局追回4分，追成6比8，最終守住2分差獲勝。
 

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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