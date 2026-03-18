WBC 現場全紀錄！「運動賽事追星神器」vivo X300 Pro 精準直擊場內外精彩瞬間

記者蘇晟彥／台北報導

2026 世界棒球經典賽（WBC）台灣隊賽程在日前劃下句號，在激烈的賽事中，不管是「台灣隊長」陳傑憲帶傷「決死滑壘」、費仔2分逆轉彈球或是拿下韓國隊的「最終接殺」，都令不少球迷回味至今。這次WBC賽程《ETtoday新聞雲》與vivo展開深度合作，現在就一起透過擁有蔡司2億APO超級長焦鏡頭的「運動賽事追星神器」vivo X300 Pro，一同回顧WBC各種精彩瞬間。

▼不管是場上焦點、場下啦啦隊的熱力應援，vivo X300 Pro都捕捉得一清二楚。（圖／ETtoday體育中心攝，下皆同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台灣球迷把東京巨蛋變成主場，熱血精神至今讓球迷難忘懷。

近年來棒球、運動賽事以及演唱會熱度持續升高，不少民眾在享受當下氛圍時，也想要「留下紀念」，透過影片來回味這些精采瞬間。但單眼大砲入手價格昂貴、攜帶又不方便，於是在這幾年隨著科技的進步，不少手機廠商都在影像下足功夫，其中 vivo 更是以追求「極致影像美學」為初衷，與享譽國際的蔡司進行深度合作，不管是廣大的場域中捕捉遠方球員的跑壘的英姿，又或者近距離捕捉啦啦隊女孩熱力四射的應援，一機在手絕對「遠比你想的更近！」

簡單來說，不管離球員的距離有多遠，只要在光線足夠的狀況下，vivo X300 Pro 都能將賽場上的高燃瞬間完美定格。以場上球員（如下圖範例的費仔、林昱珉）快速走位、互動交談的瞬間為例，這類節奏緊湊的高頻動態往往是手機攝影的致命傷，極易產生殘影或對焦不準。但透過 vivo 強悍的「20倍超遠距運動抓拍模式」與 AIGC 大模型演算法的加持，系統能針對畫面內容進行智慧分析，並對易模糊的運動區域進行精準的 Deblur（影像去模糊）處理，將球員的專注神情、身上的配件等細節清晰保留，展現出極具震撼的瞬間凝結力。

此外，面對像是東京巨蛋或是大型球場，相機模組內的蔡司 T* 鍍膜也發揮了關鍵作用，大幅降低了眩光與鬼影的干擾，保證畫面中的色彩還原度與純淨透亮感即便坐在遙遠的看台區，也能將賽場上稍縱即逝的熱血與感動，化為手機裡最清晰的永恆回憶。

▼透過「20倍超遠距運動抓拍模式」能將極其細節的場上瞬間捕捉。

vivo X300 Pro除了是遠距離的追星神器外，蔡司全焦段人像更是保留影像細膩畫質同時兼具色彩還原，X300 Pro配置23mm、35mm、50mm、85mm、135mm 五個黃金焦段，不管是啦啦隊女孩正在熱舞的神情，又或者是突然從身邊走過的球員明星，從到需要交代背景細節的23mm、35mm廣角街拍，又或者從表情細節特寫的85mm、135mm焦段，都能依照個人的喜好構築自己喜歡的攝影風格。

此外，vivo X300 Pro內建的85mm肖像、135mm特寫焦段，透過演算法增強細節，保留每一處細膩影像品質又具畫面壓縮感的傳神人像照，絕對是想要記錄偶像每一瞬、每一個表情的最佳神器。

▼蔡司全焦段人像可以輕鬆應付所有需要捕捉細節表情的場合。



除了照片功能外，vivo X300 Pro 也支援最高 4K、120fps 影像錄影，從專業級錄影、人像錄影，不管是哪一種錄影需求，都能直接透過手機展現完美畫質，同時搭載 CIPA 5.5 單眼級防手震技術，讓畫面穩定再穩定，同時透過AIGC的能力，既能消除拍照過程中的路人干擾（路人消除開關），又能通過「天氣變裝」解決因為天氣不佳導致影片效果不佳的狀況，還可以自動進行構圖矯正，解決構圖歪斜的問題。

正因為 vivo致力於鑽研影像極致美學，再搭配與蔡司深度合作的 2億 APO超級長焦鏡頭，完美解決了粉絲在運動賽場、演唱會上「距離」的限制，不管是座位距離太遠也能凍結揮棒、滑壘的高速瞬間，又或著是面對演唱會複雜光源，也可以透過CIPA 5.5 防手震、內建舞台模式，讓偶像的表演更原汁原味的封印在手機當中！

此外，vivo X300 Pro 也配置了「2.35X」增距鏡的外掛鏡頭，輕鬆跨越空間限制，拍出媲美「張張是大片」的震撼感與清晰度。

隨著本屆WBC劃下句點，那些讓人熱血沸騰的瞬間，終將成為球迷心中最珍貴的記憶。而透過vivo X300 Pro「運動賽事追星神器」的強悍影像實力，不只是「看見」，更能親手「留住」每一個關鍵時刻。當科技不再只是輔助，而是讓感動得以被完整保存的媒介，也讓每一位身處現場的觀眾，都能成為紀錄精彩的最佳見證者。

▼X300 Pro被粉絲稱作「演唱會最神鏡頭」。

