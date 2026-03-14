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7人得分上雙！攻城獅單場轟113分　擊退海神穩住例行賽第4席位

▲攻城獅高國豪、曾柏喻，海神蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪幫助球隊在主場擊敗海神。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅14日主場迎戰高雄全家海神，攻城獅開局打出21比5猛烈攻勢，順利取得雙位數領先。此戰攻城獅團隊火力驚人，全隊共7人得分達雙位數。除了主力洋將德魯28分、14籃板外，高國豪貢獻17分、3籃板、4助攻，曾柏喻也有11分、10助攻進帳，最終攻城獅113比97大勝贏球，穩住例行賽第4名席次。

攻城獅今日交手聯盟墊底爐主海神，海神當家一哥「海瓏王」胡瓏貿高掛免戰牌情況下，開賽攻城獅攻勢猛烈，開局打出21比5攻勢，首節打完就建立多達15分領先。

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次節海神狀態逐漸回穩，杭特、蘇文儒搭配克力斯有效取分，但上半場打完攻城獅攻勢穩定，以57比40大幅領先。

下半場開打後，海神攻勢漸有起色，此戰頂上先發的本土長人呂威霆單節砍下9分，吳曉謹單節也投進兩記三分球，加上杭特穩定取分，海神3節打完追到僅8分落後。

▲攻城獅高國豪、曾柏喻，海神蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅曾柏喻此戰有得分、助攻雙十數據演出。（圖／TPBL提供）

不過末節攻城獅再度上緊發條，德魯加上帕塞獅、蔡宸綱都有所建樹，反觀海神除了克力斯單節拿下10分外，其餘球員又僅剩零星攻勢，最終攻城獅就在主場以16分之差取勝。

攻城獅此戰共7人得分達雙位數，先發5人得分全數上雙，德魯拿下28分、14籃板，高國豪17分、3籃板、4助攻，曾柏喻也有11分、10助攻，劉丞勳、蔡宸綱也各有12分貢獻。

海神方面，洋將杭特拿下23分、13籃板、3助攻，克力斯21分、12籃板，蘇文儒15分、8籃板、7助攻、2抄截。

▲攻城獅高國豪、曾柏喻，海神蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲海神蘇文儒此戰攻下15分、8籃板、7助攻、2抄截維持水準。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 攻城獅高國豪曾柏喻海神蘇文儒台籃TPBL

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