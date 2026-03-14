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奇蹟！洋基工程隊史首度2連勝　狀元郎葉惟捷轟24分攻破勇士主場

▲洋基工程葉惟捷、富邦勇士古德溫。（圖／PLG職籃提供）

▲洋基工程葉惟捷砍下生涯新高24分，領軍首度2連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程14日作客台北富邦勇士主場，本季「選秀狀元」葉惟捷三分球9投4中，轟下生涯新高24分外帶3籃板、2助攻、4抄截，加上德古拉也貢獻19分、9籃板，庫薩斯15分、13籃板，全隊共6人得分達雙位數的優勢火力帶動下，以102比94擊敗勇士，除了拿下隊史首度「2連勝」，也是本季團隊第3勝，目前距離勇士勝差僅剩0.5場。

洋基工程本季成軍參戰PLG職籃，開季一度戰績低迷，不過前一戰在台南台鋼獵鷹面臨傷兵問題情況下，洋基工程趁勢拿下本季第2勝。

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今日作客勇士之戰，洋基工程上半場就靠張傑瑋、葉惟捷以及張伯維攜手搶分，半場打完洋基工程以55比51取得領先。

▲洋基工程葉惟捷、富邦勇士古德溫。（圖／PLG職籃提供）

▲古德溫轟下27分，但勇士主場依舊吞敗。（圖／PLG職籃提供）

但下半場開打後，洋基工程就靠德古拉不斷強攻禁區，加上狀元郎葉惟捷持續搶分，最終洋基工程就以8分之差攻破勇士主場。

此戰洋基工程以葉惟捷表現最佳，他砍下生涯新高24分，至於德古拉也貢獻19分、9籃板，庫薩斯15分、13籃板，柯瓦隆則有14分進帳，張傑瑋12分、7籃板和6助攻。

吞敗的勇士方面，古德溫拿下全場最高27分外帶5籃板，揚科維奇18分，阿庫斯13分、12籃板，本土球員以陳又瑋的11分、4籃板、4助攻最佳。

▲洋基工程葉惟捷、富邦勇士古德溫。（圖／PLG職籃提供）

▲洋基工程贏球後，目前距離勇士僅剩半場勝差。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG洋基工程葉惟捷富邦勇士台籃

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