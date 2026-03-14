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世界室內拔河錦標賽再傳捷報　台灣女子500公斤級完成金牌4連霸

▲世界室內拔河錦標賽再傳捷報，台灣女子500公斤級完成金牌4連霸。（圖／拔河協會提供）

▲世界室內拔河錦標賽再傳捷報，台灣女子500公斤級完成金牌4連霸。（圖／拔河協會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣男、女子代表隊14日在「2026年臺北世界室內拔河錦標賽」卯足全力，一口氣包辦錦標賽首日4金，拔出單日大滿貫表現，其中最受矚目的女子500公斤級更是完成四連霸，展現世界拔河王國的強者風範。

14日下午進行男子680公斤級、女子500公斤級與U23混合560公斤級3項賽事，台灣代表隊演出「完全制霸」，除女子500公斤級順利衛冕，達成四連后紀錄外，更首度在男子680公斤級摘金。

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賽前目標四連霸的台灣女隊在準決賽從容擊敗泰國，金牌戰面對強敵巴斯克，首局雙方陷入僵持，隨後我隊慢慢發動攻勢，以耐力見長的巴斯克雖頑強抵抗，但依然不敵我隊的猛烈攻勢和地主觀眾加油助威，台灣女隊最終以直落二獲金，在全場歡聲雷動中完成女子500公斤級四連霸壯舉。

台灣女子拔河隊總教練郭昇感性表示，「在主場完成女子500公斤級四連霸十分難得，拔河隊幾乎沒有在家鄉比賽的經驗，因此這次比賽格外有動力，即使疲憊也能堅持下去。」

▲世界室內拔河錦標賽再傳捷報，台灣女子500公斤級完成金牌4連霸。（圖／拔河協會提供）

隊長田嘉蓉說，「在家鄉比賽並完成連霸能讓世界看見臺灣，她也很高興家人都能來場邊為她打氣，成為自己最強的力量。」

郭昇進一步指出，從室外拔河到室內拔河集訓的技術轉換特別辛苦，選手在訓練過程中都受了不少皮肉傷，年輕的選手還得兼顧課業，因此十分感謝學校的大力支持。景美女中校長周寤竹則感謝拔河隊讓所有觀眾看見努力、勇敢、認真、追求目標的精神展現。

首度在世錦賽男子680公斤級奪金的臺灣男隊，準決賽先以直落二擊敗尋求衛冕的勁敵荷蘭，金牌戰遭逢另支歐洲強隊拉脫維亞，面臨對手猛攻，台灣男隊不躁進、穩健防守，待拉脫維亞顯露疲態，台灣男隊趁勢發起反攻，最終連拿兩局擊退對手，終嚐男子680公斤級首金喜悅。歷屆男子680公斤級皆由歐洲國家包辦金銀銅，台灣摘下該級別金牌實屬不易。

▲世界室內拔河錦標賽再傳捷報，台灣女子500公斤級完成金牌4連霸。（圖／拔河協會提供）

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