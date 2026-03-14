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火腿隊「台灣三本柱」合體！官方釋出照片　上萬台灣球迷嗨翻洗版

▲▼林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

▲林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者柯振中／綜合報導

台灣捕手林家正14日出席北海道日本火腿鬥士隊的入團記者會，正式展開日本職棒生涯，並且將與投手孫易磊、古林睿煬等人成為隊友。對此，北海道日本火腿鬥士隊14日在臉書上發文，張貼了3名台灣球員會合的照片，讓大量球迷為之瘋狂。

林家正披火腿戰袍登入職棒　直呼「對日職有濃厚興趣」

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林家正14日出席在東京巨蛋舉辦的入團記者會，並稱過去就對日本棒球有濃厚的興趣，如今加盟火腿隊，讓他感到十分開心，心中也充滿感謝。

台版投捕搭檔有望成真　林家正期待發揮投捕戰力

對於台灣投手孫易磊、古林睿煬同樣在火腿隊效力，日後球迷可能看見「台灣投捕搭檔」在日職拚搏的畫面，林家正也感到相當期待，希望能夠發揮自己的優勢，也將投手的優勢發揮出來。

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會。（圖／©️H.N.F. 提供）

如今披上了火腿隊的戰袍，林家正也與孫易磊、古林睿煬在球場會合。「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」14日特意張貼照片，分享林家正、古林睿煬與孫易磊的合照，令大量台灣球迷為之瘋狂，短短4小時的時間，就有超過1.5萬人按讚。

球迷洗版直呼「火腿國家隊」　敲碗購票指南準備衝現場

不少人看見照片後洗版直呼，「外籍選手專屬捕手」、「火腿國家隊欸」、「台灣三本柱，加油」、「準備訂暑假的機票了」、「一定會愈來愈棒的」、「這是台灣小分隊三成員」、「帥爛了，火腿球票還不買起來」、「必須支持火腿鬥士隊。」此外，同樣有人敲碗，希望火腿隊能替台灣球迷製作購票指南，讓台人能夠方便購票。

關鍵字： 林家正火腿隊日本職棒台灣球員孫易磊

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