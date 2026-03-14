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2月至今沒輸過！　忻沃克6記三分球轟出夢想家5連勝

▲夢想家忻沃克砍進6顆三分球進帳20分，幫助球隊奪下5連勝。（圖／夢想家提供）

▲夢想家忻沃克砍進6顆三分球進帳20分，幫助球隊奪下5連勝。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

目前處於4連勝高峰的福爾摩沙夢想家，14日在主場面對近4戰吞下3敗的新北中信特攻，夢想家在第2節就一度建立17分領先優勢，雖然特攻靠著「黑豹」阿巴西下半場追到個位數落後，但末節夢想家忻沃克投進3顆三分球奠定勝果，最終夢想家以100比91贏球，喜迎近期5連勝，特攻則吞下3連敗。

此戰開賽夢想家就多點開火，首節就有7名球員得分開張，不過特攻也在主控林韋翰、內線支柱馬可以及當家砍將阿巴西追分下，首節打完夢想家僅以25比22小幅領先。

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第2節開打後，夢想家一度靠著雙洋將湯普金斯與班提爾衝鋒陷陣，讓領先擴大來到17分之多，但特攻射手謝亞軒挺身而出單節進帳8分，半場打完特攻仍以5分落後緊咬不放。

下半場開打後，兩隊都有球員強勢跳出，霍爾曼單節獨拿14分，阿巴西此節也有13分進帳，雙方都拉高得分情況下，夢想家單節仍以36比33取得領先，3節打完擴大來到8分領先。

末節夢想家忻沃克連續三分球開火，一度讓球隊領先擴大來到90比75，但特攻此時甦醒打出7比0反擊，隨後又追到僅5分差距。

但夢想家先靠霍爾曼內線強攻止血，忻沃克關鍵時刻又是三分冷箭破網，讓領先回到10分之多，特攻雖然追到7分差，但時間已經所剩無幾，最終夢想家以100比91，喜迎近期5連勝。

夢想家今日有6人得分達雙位數，忻沃克、霍爾曼都拿下20分，班提爾18分、9籃板，湯普金斯16分、8籃板，張宗憲13分，林俊吉11分。

吞下3連敗的特攻方面，阿巴西拿下24分、8籃板、3助攻，馬可21分、15籃板，謝亞軒13分、2籃板、3助攻。

▲阿巴西砍下24分，但特攻仍苦吞3連敗。（圖／TPBL提供）

▲阿巴西砍下24分，但特攻仍苦吞3連敗。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL夢想家忻沃克特攻阿巴西5連勝台籃

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