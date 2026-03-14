手感還沒回溫！林安可歸隊西武先發　4打數熄火吞3K

▲林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊強打林安可結束世界棒球經典賽後，已回到母隊西武獅，14日正式在官辦熱身賽先發出賽，擔任第2棒、右外野手，不過此戰4打數無安打，吞下3次三振。

林安可本季轉戰日職西武獅，本屆經典賽再度披上中華隊戰袍，但整體表現不如預期，4場比賽累計15打數僅敲出1支安打，吞下4次三振，打擊率0.067。回到球隊後，他接受日媒訪問時坦言，透過這次經典賽深刻感受到打擊層級上的差異，也認為自己還必須變得更強。

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西武獅14日作客羅德進行熱身賽，林安可先發扛第2棒、鎮守右外野。值得一提的是，他上場打擊時，現場還響起過去同樣效力西武的台灣好手吳念庭應援曲。

林安可首打席面對羅德先發田中晴也，遭指叉球引誘揮空吞下三振，3局上則擊出二壘方向滾地球遭刺殺，後續打席也未能敲出安打，最終4打數掛零，吞下3次三振。

根據日媒13日報導，林安可結束經典賽賽程後，已與西武一軍會合。西武總教練西口文也當時就表示，隨著林安可歸隊，打線在排法上也會有更多組合變化，期待他和日前回到一軍的奈文（Tyler Nevin）能夠帶來相乘效果。

除林安可之外，西武獅原本因右大腿緊繃在二軍調整的選秀第一指名小島和哉，也在13日起重返一軍。西口文也透露，隨著人員陸續到位，球隊在開季前的打線與陣容安排，將有更完整的測試空間。