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苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽0比2飲恨敗北

▲中華女足苦戰中國，最終在延長賽以0比2敗北。（圖／足協提供）

▲中華女足苦戰中國，最終在延長賽以0比2敗北。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年女足亞洲盃14日8強賽事上演兩岸對決，中華女足面對亞洲頂尖強權中國女足，中華隊門將程思瑜表現亮眼，多次撲救美技讓兩隊0比0逼入延長賽，可惜中華隊在前93分鐘無失分情況下，先是在延長賽第94分鐘被對手邵子欽攻破球門，隨後第117分鐘靠著金坤傳中球打到中華隊球員身體後反彈進門，最終中華隊就在延長賽以0比2不敵中國。

中華女足今在亞洲盃8強賽迎戰9度封后的中國女足，只要贏球就能提前取得重返世界盃門票。面對衛冕軍強勢壓迫，木蘭女將撐過正規賽90分鐘，仍在延長賽失守，最終以0比2落敗，無緣挺進4強，但世足資格之路尚未畫下句點。

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本屆亞洲盃前6名可直闖明年世界盃會內賽，第7、8名則須打洲際附加賽。中華隊在分組賽繳出2勝1敗、排名第2的成績闖進8強，並已提前取得洛杉磯奧運資格賽門票，如今持續挑戰闊別35年的世界盃舞台。

此戰吸引不少台灣球迷進場力挺。上半場中國女足控球明顯占優，多次從邊路與高空球製造威脅。第39分鐘王霜頭槌破門，一度讓中華隊陷入危機，所幸VAR判定越位在先，進球無效，雙方以0比0結束上半場。

易邊後，中國隊持續進攻，但中華隊以穩固防守應對，門將程思瑜多次關鍵撲救成為焦點。第64分鐘中華隊把握反擊機會突入禁區，卻未能完成致命一擊，比賽後段仍維持僵局，也讓比賽被拖進延長賽。

延長賽第94分鐘，王霜助攻邵子欽破門，打破場上平衡；第117分鐘，中國隊再藉傳中造成折射進球，確立勝局。中華女足最終以0比2止步8強，接下來將在入圍賽對決北韓，爭取直通世界盃門票，若失利則轉戰10搶3的洲際附加賽續拚希望。

▲中華女足苦戰中國，最終在延長賽以0比2敗北。（圖／足協提供）

關鍵字： 中華隊中華女足女足亞洲盃程思瑜

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