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林家正年薪曝光！火腿代理GM點出最大優勢：打擊仍有成長空間

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊新加盟的台灣捕手林家正（Lyle Lin）14日在東京出席入團記者會，球團與他簽下1年合約、年薪約1600萬日圓（約340萬台幣）。代理GM木田優夫表示，球團從去年秋訓開始就持續關注他的表現，看好他身為捕手的綜合能力與溝通能力。

代理GM木田優夫透露，球團去年秋天就已開始注意到林家正，「他在秋季訓練營參加測試時我們就持續觀察，之後又親自到台灣看他在國家隊的比賽，確信他能為球隊帶來幫助。」

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木田指出，林家正身為捕手的整體能力受到球團肯定，「包含溝通能力在內，他作為捕手的綜合能力很高。」同時也認為他的打擊仍有很大的發展空間，「我們判斷他的打擊還有很大的成長潛力。」

林家正今年代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC），在分組賽3場比賽都擔任先發捕手。他表示能與世界各地頂尖球員同場競技是一段難得的經驗，「能和世界各地高水準的選手一起比賽真的很幸福，對我來說也是非常好的經驗。」

林家正透露自己已經觀察過火腿先發投手伊藤大海與北山亘基的投球，「他們在任何球數都能投直球或變化球，而且兩種球路的出手動作幾乎一樣，對打者來說非常難預測，是非常好的投手。」

捕手需要大量溝通，他也坦言目前日語仍需要加強，「現在還不太會說日文，但會努力學習。」他表示接下來最重要的是熟悉球隊投手群，「我會先把每一位投手的球種、特色和強項記下來，希望能在比賽中好好引導他們。」

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

關鍵字： 林家正北海道火腿日本職棒捕手台灣球員2026WBC2026WBC中華隊

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