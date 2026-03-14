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曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」　不排除投入教練團

記者楊舒帆／雲林報導

經典賽中華隊在預賽以2勝2敗作收，無緣晉級8強後，總教練曾豪駒感性發文寫下「讓我們一起畢業」，向外界告知自己國家隊總教練的階段性任務告一段落。14日受訪時談到新任總教練人選，他笑言，交給聯盟和會長決定；未來若國家隊有需要，自己仍樂意貢獻一份心力，也不排斥加入教練團。

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

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曾豪駒從2024年世界12強賽、WBC資格賽，再到經典賽正賽一路扛起中華隊兵符。談到卸下國家隊總教練職務，曾豪駒坦言，「其實有開始就有結束，這是階段性的任務。現在任務告一段落，就把心力放回球隊。中華隊還有很多教練和人才，透過這樣的歷程持續栽培教練與選手，未來選材也會越來越進步。」

曾豪駒也表示，「相對地，未來如果有需要我提供資源，我也很樂意。」至於未來是否可能加入國家隊教練團，他說，「如果有需要，可以分享經驗，也能幫得上忙，當然OK。」對於新任國家隊總教練是否有推薦人選，曾豪駒笑言，「這個就交給會長和聯盟決定，我專心把球隊帶好。」

至於何時萌生「畢業」念頭，曾豪駒坦言，「在接下這個職務之前，就已經想過這可能是最後一次任務。對球隊也有責任，這兩、三年都沒有真正專注在球隊上，還是希望把重心放回球隊。因為桃猿球團賦予我帶隊任務，要兼顧國家隊其實很不容易，也希望自己能更專注在母球隊。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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