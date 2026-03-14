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中華拔河600公斤級男團8戰全勝　世界室內拔河錦標賽金牌連霸

▲中華拔河600公斤級男團8戰全勝，世界室內拔河錦標賽600公斤級金牌連霸。（圖／拔河協會提供）

▲中華拔河600公斤級男團8戰全勝，世界室內拔河錦標賽600公斤級金牌連霸。（圖／拔河協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」進入最終日高潮，地主台灣代表隊在男子600公斤級展現強大實力，整天八戰全勝，成功完成衛冕，替台灣摘下本屆賽會首面金牌。因賽事在國內舉行，團隊提前展開備戰，從體重控制、耐力強化到戰術反覆演練，全力為關鍵賽事做足準備，最終在滿場加油聲中站上最高頒獎台。

總教練陳建文指出，面對荷蘭、英格蘭等體型占優勢的歐洲勁旅，台灣本就處於不利位置，因此策略上選擇以耐力與節奏應戰。冠軍戰迎戰進攻火力強勁的荷蘭隊時，團隊鎖定對方力量最強的拉法進行限制，同時調整動作避免犯規。他也提到，透過賽前公開賽測試與修正，成功克服容易被判「鎖繩」的難題，戰術才能順利發揮。

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陣中52歲的老將陳圳龍，是最年長成員，也是台北市立大學拔河隊教練。他從民國81年投入拔河，談到金牌時一度哽咽，直言這面獎牌凝聚全隊的信任與目標。隊長劉光祐則透露，隊員多半各自有工作，只能利用假日集訓，備賽期間還得反覆減重與回補體重；完成本屆賽事後，團隊將很快再度集結，為2027年義大利室內世錦賽展開新一輪訓練。

▲中華拔河600公斤級男團8戰全勝，世界室內拔河錦標賽600公斤級金牌連霸。（圖／拔河協會提供）

關鍵字： 拔河中華隊600公斤男團世界室內拔河錦標賽

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