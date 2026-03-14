運動雲

>

曾豪駒返隊督軍奪勝很欣慰　桃猿單局猛灌5分退龍

▲何品室融。（圖／樂天桃猿提供）

▲何品室融。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／雲林報導

中職熱身賽14日在斗六開打，樂天桃猿單局灌進5分奠定勝基，最終以5比3獲勝。剛從經典賽歸建的總教練曾豪駒表示，「感謝教練團與選手。」

曾豪駒在去年球季結束後回任桃猿總教練，不過休季期間重心都放在經典賽，直到12日才正式回歸球隊。中職熱身賽前兩戰，桃猿先以2比3不敵兄弟，此戰再以5比3擊敗味全龍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒表示，「這部分要感謝教練團和選手。大家都知道這一季開始會有很大的挑戰，就是把自己的優勢展現出來。現在先以年輕選手出賽為主，觀察誰能在例行賽開季時進入名單，把該做的做好，也把隊內競爭做好。」

何品室融擔綱開路先鋒，首局就敲出二壘安打，成晉也有安打演出，但未能形成攻勢。2局上桃猿展開一輪猛攻，林政華掃出三壘安打，宋嘉翔敲出二壘安打，何品室融、成晉接連敲出二壘安打，林智平再補上安打，單局灌進5分。

投手方面，林子崴投3局，曾家輝接替投3局，兩人都未被敲安打，也都沒有失分；舒治浩投1局失2分，蘇俊璋投1局失1分，賴胤豪投1局被敲1安打，無失分。

談到此戰陣容安排，曾豪駒表示，「還在看，目前才熱身賽第2場，每個人都還在把狀況調整到最好。」曾豪駒也坦言，「整個春訓我都不在，回來之後就是觀察每位選手的狀況，看什麼樣的角色可以讓他們發揮，大家就是盡力把自己的事做好。」

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿曾豪駒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

大谷翔平第1球帶走氣勢　古久保肯定中華隊連敗打回來：電視前嚇到

大谷翔平第1球帶走氣勢　古久保肯定中華隊連敗打回來：電視前嚇到

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

熱門新聞

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

212強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

3韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

4韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

5多明尼加取得2028洛杉磯奧運門票！

最新新聞

1苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽惜敗

2又輸張本智和　林昀儒重慶賽止步8強

3林家正年薪曝光！火腿GM點出最大優勢

4曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」

5中華拔河男團8戰全勝　拔河錦標賽金牌連霸

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

排球練一半！包球變飛撲　男上加男擁抱隊友笑翻全場

韓男主持人「突抓狂毆打女主播」　直播全播出..最後爆哭求原諒？

【狂奔畫面曝】保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

【路中開跳挨罰】5阿志頭男模衝流量 網：吃我水果會提告

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

【遭肉搜炎上】好市多化妝台「全都我的」她整排掃光還擋人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366