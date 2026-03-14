曾豪駒返隊督軍奪勝很欣慰　桃猿單局猛灌5分退龍

▲何品室融。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／雲林報導

中職熱身賽14日在斗六開打，樂天桃猿單局灌進5分奠定勝基，最終以5比3獲勝。剛從經典賽歸建的總教練曾豪駒表示，「感謝教練團與選手。」

曾豪駒在去年球季結束後回任桃猿總教練，不過休季期間重心都放在經典賽，直到12日才正式回歸球隊。中職熱身賽前兩戰，桃猿先以2比3不敵兄弟，此戰再以5比3擊敗味全龍。

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曾豪駒表示，「這部分要感謝教練團和選手。大家都知道這一季開始會有很大的挑戰，就是把自己的優勢展現出來。現在先以年輕選手出賽為主，觀察誰能在例行賽開季時進入名單，把該做的做好，也把隊內競爭做好。」

何品室融擔綱開路先鋒，首局就敲出二壘安打，成晉也有安打演出，但未能形成攻勢。2局上桃猿展開一輪猛攻，林政華掃出三壘安打，宋嘉翔敲出二壘安打，何品室融、成晉接連敲出二壘安打，林智平再補上安打，單局灌進5分。

投手方面，林子崴投3局，曾家輝接替投3局，兩人都未被敲安打，也都沒有失分；舒治浩投1局失2分，蘇俊璋投1局失1分，賴胤豪投1局被敲1安打，無失分。

談到此戰陣容安排，曾豪駒表示，「還在看，目前才熱身賽第2場，每個人都還在把狀況調整到最好。」曾豪駒也坦言，「整個春訓我都不在，回來之後就是觀察每位選手的狀況，看什麼樣的角色可以讓他們發揮，大家就是盡力把自己的事做好。」

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）