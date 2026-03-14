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準到「咖哩大神」柯瑞都搖頭！　灰狼艾德華茲轟42分賞勇士4連敗

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）14日在作客金州勇士之戰，表現大發神威，上半場就連續命中3顆底線三分球進帳20分，一度準到連因傷場邊觀戰的勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）都無奈直搖頭。最終艾德華茲全場狂飆42分、8籃板、5助攻，幫助灰狼127比117勝出。

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲狂轟42分讓勇士吞下4連敗。（圖／達志影像／美聯社）

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賽前同樣處在3連敗低潮狀況的灰狼與勇士今日交鋒，勇士一哥柯瑞持續因膝蓋傷勢無法出賽，反觀灰狼則是靠著艾德華茲手感火燙狂飆，第2節一度連續投進3顆底線三分球，當下艾德華茲也看向深厚勇士板凳席的柯瑞，鏡頭也捕捉到柯瑞無奈搖頭，畫面十分有趣。在艾德華茲上半場就火力全開拿下20分帶領下，半場灰狼就取得69比48大幅領先。

下半場開打後，灰狼更是一度將領先擴大來到25分之多，雖然勇士末節嘗試追近，但無奈前3節落後幅度過大，最終灰狼以10分之差贏球止敗，勇士則苦吞4連敗。

艾德華茲全場以22投13中，砍下42分、8籃板、5助攻。值得一提的是，此戰過後，他的生涯總得分來到10788分，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）成為聯盟史上25歲之前的球員中，第4高里程碑記錄。

苦吞4連敗的勇士方面，以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下25分、10籃板最高，波辛基斯（Kristaps Porzingis）有20分、4籃板、2助攻、2抄截最佳。

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲一度準到讓勇士「咖哩大神」柯瑞都搖頭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA艾德華茲蟻人灰狼勇士柯瑞

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