林家正38號亮相：叫我Lyle！談WBC對決大谷：正面對決才不後悔

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣捕手林家正14日在東京巨蛋出席北海道日本火腿鬥士隊入團記者會，他笑說球隊裡已經有多位姓「林」的人，希望大家直接叫他的英文名字「Lyle」。談到世界棒球經典賽（WBC）曾與大谷翔平對決，他也坦言，選擇正面勝負後，更深刻感受到大谷的驚人實力。

林家正笑說，球隊裡除了翻譯林庭逸、還有林姓教練，加上同樣來自台灣的投手古林睿煬，「如果再叫『林』可能會有點混亂，所以請叫我Lyle就好。」他也解釋，「護照上本來就有Lyle這個中間名，在美國打球時大家也都是這樣叫我。」

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談到剛結束的2026年世界棒球經典賽（WBC），林家正在對日本之戰擔任先發捕手，與大谷翔平正面交鋒。儘管最終被大谷轟出滿壘全壘打，單場被敲3安、失5分，他仍坦言這次對決留下深刻印象。

他表示，當時與投手討論後，仍決定正面與大谷對決，「我們希望堂堂正正和他勝負。就算節奏被破壞，他還是能把球打到看台上，真的讓人感覺到他是非常厲害的球員。」

對於即將展開的日職生涯，林家正提到語言將是目前最大的挑戰。他坦言自己目前還不太會說日語，但未來會努力學習，希望能在比賽中與投手建立良好溝通。

「現在能做的，就是先把每一位投手的特色、球種和優點都詳細記錄下來，牢牢記住。」他表示，過去在其他球隊時也是用同樣方式準備，相信能很快適應新的環境。