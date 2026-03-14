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年輕投手不一樣了！林凱威眼中的孫易磊「跟自己很像有個性」　

▲中華隊投手林凱威。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林凱威。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／雲林報導

經典賽中華隊預賽告一段落，投手林凱威回顧本屆賽事時表示，相較於12強賽，自己這次更能享受比賽，也點名對戰韓國隊時，對一名具太空人體系背景的打者印象特別深刻。此外，從集訓到比賽期間與年輕隊友相處，他也提到孫易磊、張峻瑋等學弟，認為這批年輕球員很有潛力。

談到本屆經典賽印象最深刻的對決，林凱威表示，是面對韓國隊一名在太空人3A體系的混血好手惠特康（Shay Whitcomb），自己第一個打席就是對上他。他坦言，因為看到對方前幾場比賽敲出不少全壘打，因此特別有印象。

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林凱威透露，當時就是用滑球來跟對方對決，「用最好的球，跟他對決。」至於對方擊出的內容，他也認為相當紮實。林凱威說，因為一壘有人，原本是想讓對方打成滾地球、製造雙殺，但最後對方還是把球打成高飛球。他也形容，對方的打擊型態「就很美國」。

除了個人對決，林凱威提到本屆賽事最深刻的一幕，還是中華隊擊敗韓國隊。他說，當時自己就在場邊和大家一起看比賽，看到對方打出高飛球時，自己就先跑出去了。

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

對於這支年輕化的中華隊，林凱威直言，和過去相比「真的不太一樣」，大家都把自己的事情做好，也都非常有熱情，而且不會害怕。他特別提到孫易磊與張峻瑋，認為兩人都很有潛力。

談到張峻瑋，林凱威笑說對方像自己的弟弟。他表示，剛開始其實和張峻瑋不熟，後來慢慢熟了之後，發現他其實「蠻可愛的」，而且同樣來自花蓮，彼此距離也更近一些。林凱威透露，曾在宮崎空檔時找張峻瑋和孫易磊一起去吃飯，同行還有翻譯，4個人一起用餐。

至於孫易磊，林凱威表示，兩人從斗六集訓開始就慢慢熟識，聊天之後愈來愈熟。他說，孫易磊的想法和自己蠻像，「是一個很有個性的學弟。」

談到孫易磊的投球，林凱威認為他的投球很穩，球路也很多，「很不錯」；至於球質，林凱威則說，「蠻衝的啊。」

▲中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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