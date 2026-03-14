前台鋼小野寺賢人加盟台中台壽霸龍　喊話目標返台灣職棒一軍

▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小野寺賢人有了最新動向。這位曾效力台鋼雄鷹的日籍投手，14日親自在IG以中文發文，向台灣球迷報告新落腳處，透露自己已正式加入台灣社會人球隊「臺中台壽霸龍隊」，目前也已經和球隊會合，正為即將到來的春季聯賽進行準備與調整。

小野寺賢人過去效力台鋼雄鷹時，無論在2023年亞洲冬季棒球聯盟封王戰的精彩表現，或升上一軍後繳出的壓制內容，都讓不少球迷留下深刻印象。2025年球季因傷勢與合約因素提前告別台灣舞台後，他一度返回日本，未來動向也備受關注。如今他親自對外證實，將以台中台壽霸龍球員身份，重新在台灣展開新挑戰。

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小野寺賢人在Threads發文寫道，「很抱歉這麼晚才向大家報告，這次我已正式加入台灣社會人球隊『臺中台壽霸龍隊』。」他表示，目前已和球隊會合，並持續為春季大會調整狀態。

談到離開台鋼雄鷹後的心情，小野寺賢人也吐露心聲。他表示，在台鋼雄鷹將近兩年的時間裡，經歷了很多美好的時刻，也有很多艱難的時刻。尤其去年8月合約結束時，自己心裡只有一個念頭，那就是「不能就這樣結束，一定要再次回到台灣職棒一軍的舞台上發光發熱。」

小野寺賢人提到，回到日本之後，也有很多人給予他支持與幫助，自己則持續盡可能維持訓練。如今再度獲得來到台灣挑戰的機會，他坦言，最大的目標當然還是重返台灣職棒一軍舞台，不過現階段不會想太多未來的事，而是希望為了自己的成長，踏實過好每一天。

隨著3月24日春季大會即將開打，小野寺賢人也表明決心，接下來將全力幫助台壽霸龍爭取冠軍，拿出好表現。他最後也向台灣球迷喊話，希望大家未來繼續給他支持與鼓勵。