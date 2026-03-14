運動雲

>

前台鋼小野寺賢人加盟台中台壽霸龍　喊話目標返台灣職棒一軍

▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小野寺賢人有了最新動向。這位曾效力台鋼雄鷹的日籍投手，14日親自在IG以中文發文，向台灣球迷報告新落腳處，透露自己已正式加入台灣社會人球隊「臺中台壽霸龍隊」，目前也已經和球隊會合，正為即將到來的春季聯賽進行準備與調整。

小野寺賢人過去效力台鋼雄鷹時，無論在2023年亞洲冬季棒球聯盟封王戰的精彩表現，或升上一軍後繳出的壓制內容，都讓不少球迷留下深刻印象。2025年球季因傷勢與合約因素提前告別台灣舞台後，他一度返回日本，未來動向也備受關注。如今他親自對外證實，將以台中台壽霸龍球員身份，重新在台灣展開新挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小野寺賢人在Threads發文寫道，「很抱歉這麼晚才向大家報告，這次我已正式加入台灣社會人球隊『臺中台壽霸龍隊』。」他表示，目前已和球隊會合，並持續為春季大會調整狀態。

談到離開台鋼雄鷹後的心情，小野寺賢人也吐露心聲。他表示，在台鋼雄鷹將近兩年的時間裡，經歷了很多美好的時刻，也有很多艱難的時刻。尤其去年8月合約結束時，自己心裡只有一個念頭，那就是「不能就這樣結束，一定要再次回到台灣職棒一軍的舞台上發光發熱。」

小野寺賢人提到，回到日本之後，也有很多人給予他支持與幫助，自己則持續盡可能維持訓練。如今再度獲得來到台灣挑戰的機會，他坦言，最大的目標當然還是重返台灣職棒一軍舞台，不過現階段不會想太多未來的事，而是希望為了自己的成長，踏實過好每一天。

隨著3月24日春季大會即將開打，小野寺賢人也表明決心，接下來將全力幫助台壽霸龍爭取冠軍，拿出好表現。他最後也向台灣球迷喊話，希望大家未來繼續給他支持與鼓勵。

關鍵字： 台鋼雄鷹小野寺賢人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

大谷翔平第1球帶走氣勢　古久保肯定中華隊連敗打回來：電視前嚇到

大谷翔平第1球帶走氣勢　古久保肯定中華隊連敗打回來：電視前嚇到

【狂奔畫面曝】保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

熱門新聞

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

212強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

3韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

4韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

5快訊／美國前進4強！將交手多明尼加

最新新聞

1林家正談WBC對大谷：正面對決不後悔

2李芳任、李芳至逆轉勝　瑞士賽挺進男雙4強

3林凱威眼中的孫易磊「跟自己很像有個性」　

4前台鋼小野寺賢人加盟台中台壽霸龍

5尼克籃板魔人　羅賓森抓22籃板領勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

排球練一半！包球變飛撲　男上加男擁抱隊友笑翻全場

韓男主持人「突抓狂毆打女主播」　直播全播出..最後爆哭求原諒？

【狂奔畫面曝】保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

【路中開跳挨罰】5阿志頭男模衝流量 網：吃我水果會提告

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

【遭肉搜炎上】好市多化妝台「全都我的」她整排掃光還擋人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366