尼克「新籃板魔人」誕生！　羅賓森抓生涯新高22籃板賞溜馬12連敗

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克「新籃板魔獸」誕生！14日球隊作客踢館印第安那溜馬，面對聯盟墊底爐主，尼克毫不留情，當家主控布朗森（Jalen Brunson）砍下29分、9助攻，長人羅賓森（）不僅拿下12分、2抄截、2阻攻，還抓下生涯新高22籃板，精彩表現讓尼克以101比92贏球，也賞給溜馬難堪12連敗。

尼克今日客場出賽面臨人手短缺狀況，先發主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）、全能前鋒哈特（Josh Hart）都因傷無法上陣，也讓球隊整體戰力大打折扣。

賽前雖然處於11連敗低谷，但開賽地主溜馬一度打出不錯氣勢，首節打完僅以3分小幅落後給尼克。

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次節溜馬持續追分，主控內姆哈德（Andrew Nembhard）中距離跳投得手後，一度取得35比34逆轉超前，但隨後尼克一哥布朗森開始發威，單節進帳13分帶動下，尼克半場打完建立56比45領先。

不過第3節溜馬追分氣勢再起，團隊攻勢有效發揮，此節終了前7.9秒靠著奈史密斯（Aaron Nesmith）三分球命中，又以1分逆轉超前，不過尼克克拉克森（Jordan Clarkson）壓哨三分彈破網，驚險要回兩分超前。

末節開打後，尼克先打出5比0攻勢穩住陣腳，但溜馬麥康諾（T.J. McConnell）連拿5分，又幫助球隊追到僅兩分差。

但尼克在羅賓森有效掌握籃板優勢下，最後決勝期包括布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）都有穩定發揮，加上最後關頭布朗森與布里吉斯連續4罰穩住勝果，最終尼克就以9分之差勝出。

此戰尼克以布朗森砍下29分、5籃板、9助攻最佳，阿努諾比25分、8籃板、5助攻，羅賓森則有12分、22籃板、2抄截、2阻攻。

苦吞12連敗的溜馬方面，華克（Jarace Walker）拿下全隊最高18分、9籃板外帶3助攻，祖巴奇（Ivica Zubac）11分、8籃板。

▲尼克羅賓森抓下生涯新高22個籃板，幫助球隊賞給溜馬12連敗。（圖／路透）