柯蕭「再次退休」！結束WBC之旅感性發聲　美國宣布遞補人選





▲柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比3擊敗加拿大後，傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）的球員生涯也正式畫下句點。美國隊確定在4強戰前調整名單，由藍鳥右投霍夫曼（Jeff Hoffman）遞補，而柯蕭的最後一場「球員名單內」比賽，就停留在這場8強戰。

柯蕭去年球季結束後已宣布退休，此次為了代表美國隊參加經典賽特別復出。不過整屆賽事他並未在正式比賽登板，唯一上場投球是在對洛磯的熱身賽。儘管如此，他仍表示這趟經典賽之旅讓自己十分滿足。

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「我很高興自己做了這個決定。」柯蕭表示，「能和這群球員一起度過這段時間，老實說是一個很棒的結束方式。我認識了一些未來將會成為這項運動門面的球員，能近距離看他們比賽、和他們相處，是一種祝福。」

現年37歲的柯蕭在大聯盟效力18個球季，全部都在洛杉磯道奇度過，生涯拿下1座國聯MVP、3座賽揚獎、5次防禦率王，並11度入選明星賽。去年球季他也以世界大賽冠軍作為生涯句點。

回顧自己最後一次站上投手丘，是在2025年世界大賽第3戰對藍鳥的18局大戰中登板化解危機，幫助球隊贏球。談到那個完美的結局，柯蕭坦言至今仍覺得不可思議。

「真的很難形容。我從來沒想過事情會以這麼完美的方式結束。」柯蕭說。「棒球並不容易，過程中有很多起伏，但最後能和隊友一起站在球場上贏得世界大賽，那一刻真的無法預先寫好劇本，我非常感激。」

雖然經典賽與世界大賽不同，但柯蕭也表示兩者帶來的緊張氛圍其實相當接近。

「很多曾參加過的人都告訴我，這裡的氣氛就像季後賽一樣，強度真的很高。」他說，「從球員名單就能看出來，大家不是來玩的，而是想贏球。那種競爭與氛圍真的很棒。」

接下來美國隊將前往邁阿密準備準決賽，而柯蕭也計畫以不同身分繼續支持球隊。他將先返回達拉斯，之後在孩子春假期間與家人一起飛往邁阿密觀戰。

對即將滿38歲的柯蕭來說，身份也將迅速從球員轉變為球迷。

「這項運動現在交到很好的球員手中。」他說，「這些人都是非常特別的球員，也是很好的人。」