吉力吉撈笑看皮克敏：我比較瘦　走在東京街頭「大家只認林家正」

▲吉力吉撈與皮可敏娃娃。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／雲林報導

中華隊結束經典賽返台後，場內外花絮也成為話題。吉力吉撈．鞏冠近日分享自己赴東京時入手心儀已久的吉他，還笑談在街頭被認出的趣事，直言大家比較常認出的是隊友林家正。對於球迷將他與手遊角色「皮克敏」中的「胖紫」做成梗圖，他也表示自己有看到，還覺得相當有趣。

吉力吉撈透露，自己其實已經喜歡那把吉他很久，這次赴東京終於決定入手。他表示，先前去沖繩時就曾看過，當時價格偏高，本來想買卻還是忍住，沒想到這次在東京買到便宜不少的價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，那把吉他原價大約15萬日圓，但在東京購入時便宜很多，「便宜到不用10萬。」至於為何會對那把吉他情有獨鍾，吉力吉撈表示，主要是喜歡那個廠牌的聲音，已經注意它大約5、6年了。

談到沒有直接網購、而是選擇到店面購買，吉力吉撈也說，買吉他一定要先試彈，實際到吉他店感受之後，才會決定是否入手。他笑說，購入地點是在東京澀谷，不過詳細店名已經有些記不清楚。

除了買吉他之外，吉力吉撈也分享對東京街頭的印象。他表示，自己不是第一次去東京，但過去幾次都沒有特別四處走走，這次才比較有機會感受當地氛圍，「東京蠻熱鬧的，有一次去吃燒肉，吃完大概晚上11點了，想說怎麼路上還一堆人，這邊都沒有人在休息的。」

至於是否在路上遇到球迷，吉力吉撈笑說，其實真的不少，不過大家認出的多半是林家正。他打趣表示，只要自己把頭包起來，大家就不太認得出來；反倒是林家正因為鬍子太有特色，就算戴口罩也很難遮住，讓他忍不住笑說：「他的鬍子不好包啊，口罩也遮不住。」

另外，吉力吉撈13日剛過32歲生日，也收到皮克敏娃娃當作禮物。被問到娃娃像不像自己時，他先笑回：「我覺得我比較帥。」得知該角色正是「胖紫」後，他又逗趣補上一句，「我比較瘦，你太胖了。」展現幽默一面。