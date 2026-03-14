太陽布克、格林雙槍爆砍65分無用　暴龍英格雷轟36分領軍4連勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於4連勝氣勢正旺的鳳凰城太陽，14日前進多倫多挑戰「楓葉軍團」暴龍，此戰太陽雙槍狀態絕佳，「奪命書生」布克（Devin Booker）轟下31分，格林（Jalen Green）更有34分、5籃板、4助攻進帳，但暴龍靠著英格雷（Brandon Ingram）狂砍36分領軍，末節突圍逆轉，以122比115贏球。

▲暴龍英格雷砍下36分，率隊大逆轉斬斷太陽4連勝。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

太陽目前正為搶進西區前6名的季後賽安全名單努力，賽前拉出一波4連勝前進暴龍主場踢館，本季開打前備受期待的太陽雙槍組合，今日展現強大得分爆發力，布克與格林聯手飆分帶領下，太陽前3節打完取得領先，末節剩下8分12秒時，都還手握10分領先優勢。

但此時暴龍展現韌性，英格雷帶起一波13比2猛烈反擊逆轉超前，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）成功封阻格林嘗試爆扣，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）反攻爆扣得手，讓球隊取得6分超前，最後太陽追分無力，暴龍以7分之差在主場完成逆轉勝。

暴龍全場5人得分達雙位數，英格雷全場以高達65%命中率砍下36分、7籃板、3助攻，巴瑞特22分、6籃板、5助攻、2抄截。暴龍贏球後戰績37勝29敗，穩住東區第7席位。

搞砸大好領先優勢，4連勝也遭到終止的太陽方面，格林單場投進8記三分球追平生涯最高，全場攻下34分、5籃板、4助攻，布克則是31分，但除了上述兩人外，全隊僅有1人得分達雙位數，缺乏火力支援也種下輸球敗因。

▲太陽格林砍下追平個人單場最高的8顆三分球，砍下34分仍無力延續球隊連勝。（圖／路透）