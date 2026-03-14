多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票





▲多明尼加在WBC擊敗韓國晉級4強，同時取得2028年洛杉磯奧運棒球參賽資格。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多明尼加在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽以10比0、7局提前結束擊敗韓國，不僅強勢挺進4強，同時也確定取得2028年洛杉磯奧運棒球項目的參賽資格，成為首支透過賽事成績取得門票的球隊。

洛杉磯奧運棒球賽事預計在道奇球場舉行，採6隊制參賽。由於地主美國已直接取得資格，美洲區仍有兩張門票，而本屆WBC成績最佳的兩支美洲球隊將取得資格。多明尼加在擊敗韓國晉級4強後，以目前5戰全勝戰績確定至少能拿到其中一席。

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目前仍有機會爭奪另一張門票的隊伍包括波多黎各與委內瑞拉。兩隊將在8強賽分別對上義大利與日本，最終依照本屆經典賽排名，決定誰能取得另一張洛杉磯奧運參賽資格。

多明尼加若參加洛杉磯奧運，將是隊史第3度登上奧運棒球舞台。此前他們曾在1992年巴塞隆納奧運與2020年東京奧運參賽，其中在東京奧運擊敗韓國拿下銅牌，不僅是隊史首面奧運獎牌，也是多明尼加首面團體項目奧運獎牌。

值得一提的是，目前參與本屆WBC多明尼加陣容中，唯一曾參加東京奧運的球員是外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）。他在東京奧運6場比賽繳出打擊率0.417、1轟、4分打點與2支二壘安打的亮眼表現。