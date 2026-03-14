無緣WBC向前看　李灝宇親口英文喊話：今年目標上大聯盟

▲中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／綜合報導

旅美內野手李灝宇因傷無緣參加2026年世界棒球經典賽（WBC），目前已回到底特律老虎體系投入春訓備戰。老虎3A托利多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）在官方社群分享他的訪問影片，李灝宇在談到新球季目標時，直接用英文表示，希望今年能登上大聯盟舞台。

李灝宇原本入選中華隊經典賽名單，但在日本宮崎進行官辦熱身賽期間出現左側腹斜肌拉傷情況。儘管中華隊方面評估傷勢不算嚴重，但老虎球團在檢視MRI檢查後，仍決定以保護球員為優先，要求他退出本屆經典賽，也讓他錯過代表國家隊出賽的機會。

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這段影片採訪時間應該是落在經典賽開打之前，李灝宇在影片中回顧自己去年的表現時坦言，雖然帳面成績不差，但自己並沒有完全滿意。他指出，高角度進壘的快速球是去年比較難應付的球路，因此在休季期間特別加強相關訓練，希望能在新球季有所改善。

今年是李灝宇連續第2年參與大聯盟春訓。談到與大聯盟球員一起訓練的收穫，他表示，去年第一次參加時比較常向前輩請教，今年因為行程較多，加上準備經典賽相關事務，因此主要把重心放在自身調整與準備上。

值得一提的是，在整段訪問中，李灝宇多半透過翻譯回答問題，但當被問到本季目標時，他選擇親自用英文回應：「我的目標是今年能被叫上大聯盟，幫助球隊，這就是我的目標。」

對於因傷錯過經典賽，李灝宇先前曾透過社群表達遺憾，坦言無法在國際賽為台灣出賽相當可惜。不過他也表示，接下來會把專注力放在球季表現，希望透過努力爭取升上大聯盟的機會。