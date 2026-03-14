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「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

▲中華隊吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／雲林報導

經典賽對日本之戰，吉力吉撈．鞏冠回顧對上山本由伸的打席，直言印象深刻；談到台韓戰，他也提到旅美時期就培養出好交情的「三人幫」張育成、林子偉，直呼留下滿滿回憶。

談到對決山本由伸的打席，吉力吉撈表示，那是自己印象最深刻的一次打擊經驗。他說，「他本人很小隻，但很聰明在投球。以他的身高、球速來說，如果投出一般位置的直球，一定會被掌握，不過他不管是控球，還是對比賽的理解能力都很強。」

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吉力吉撈在對戰山本由伸時擊出三壘滾地雙殺打，他坦言，「我有揮到他兩顆直球，感覺很噴，跟在電視上看到的感覺差不多，但實際站上去，給我的視覺感受又更猛。」

至於台韓戰一幕，吉力吉撈賽前曾開玩笑說，對上柳賢振就是要「吃柳丁」。談到那場比賽，他說，「那場一定要贏，才有拚晉級的機會，所以育成、宗哲、費仔都開轟，整場比賽幾乎都是靠全壘打在追分，非常過癮。柳丁都分給他們吃了。那真的是一場恩典滿滿、很精彩也很感動的比賽。」

回憶2013年經典賽，中華隊原本有機會擊敗韓國，卻因姜正浩轟出全壘打、郭泓志失分遭逆轉，吉力吉撈當時就在左外野看著那顆球飛出全壘打牆。他說，「這次有機會贏韓國，真的很開心，也代表我們的實力有追上來了。」

從集訓開始，旅美時期就建立好交情的張育成、吉力吉撈與林子偉「三人幫」也留下不少回憶。吉力吉撈說，「張育成就是為經典賽而生的男人，他本來就有那個能力。子偉雖然上場機會不多，但他也一直在旁邊很努力準備。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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